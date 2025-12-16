लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन में ज्यादा फायदा मिलता है. विश्वविद्यालय ने यूजी एडमिशन के लिए जो रिजर्वेशन और वेटेज पॉलिसी लागू की है, उसके तहत कुछ छात्रों को सीटों में आरक्षण मिलता है.

सबसे पहले बात करते हैं वेटेज यानी अतिरिक्त अंकों की. लखनऊ यूनिवर्सिटी खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को खास महत्व देती है. ऐसे छात्र जो राज्य या मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं, उन्हें अपनी क्वालीफाइंग एग्जाम के अंकों पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिया जाता है. इसके अलावा एनसीसी “बी” सर्टिफिकेट रखने वाले छात्रों को भी 2.5 प्रतिशत वेटेज मिलता है. वहीं, लॉ फैकल्टी में दाखिले के समय छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है, जिससे लड़कियों को कानून की पढ़ाई में आगे आने का मौका मिल सके.

मिलता है वर्टिकल रिजर्वेशन

अब बात करते हैं रिजर्वेशन की. लखनऊ यूनिवर्सिटी में वर्टिकल रिजर्वेशन यानी जाति आधारित आरक्षण उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लागू होता है. इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है. यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि यह लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा. दूसरे राज्यों से आने वाले SC, ST या OBC छात्रों को सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा.

इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लागू किया जाता है, जो सभी श्रेणियों में समान रूप से दिया जाता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों के बच्चों या जीवनसाथी को इस श्रेणी में लाभ मिलता है. यूनिवर्सिटी से जुड़े सरकारी या सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों के बच्चों को भी इसका फायदा दिया जाता है. दिव्यांग छात्रों के लिए कुल 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 1 प्रतिशत नेत्रहीन छात्रों के लिए तय है. स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों को 2 प्रतिशत और रक्षा कर्मियों के बच्चों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है. इसमें सेवानिवृत्त सैनिक, दिव्यांग सैनिक, युद्ध में शहीद हुए जवानों के बच्चे और उत्तर प्रदेश में तैनात सैनिकों के बच्चे शामिल हैं.

स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए नियम

स्पोर्ट्स कोटे से दाखिले के लिए भी कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं. केवल उन्हीं छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, जिन्होंने पिछले दो वर्षों में जिला स्तर से चयन के बाद राज्य या अंतर-राज्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो. यह भी जरूरी है कि संबंधित खेल की सुविधा लखनऊ यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हो और वह मान्यता प्राप्त खेल हो.

सर्टिफिकेट होना जरूरी

रिजर्वेशन और वेटेज का लाभ लेने के लिए सही प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है. खिलाड़ी से जुड़ा प्रमाण पत्र लखनऊ यूनिवर्सिटी एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा जारी होना चाहिए. दिव्यांग छात्रों के लिए जिला स्तर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र मान्य होता है. स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं. वहीं SC, ST और OBC के प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही मान्य माने जाते हैं. आय प्रमाण पत्र भी पिछले छह महीने के भीतर बना होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं CBSE की ये बड़ी घोषणाएं, चेक कर लें पूरी लिस्ट

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI