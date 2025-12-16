पाकिस्तान से भारत आकर सचिन मीणा के साथ शादी करने वाली सीमा हैदर आए दिन चर्चा में रहती है. दरअसल सीमा हैदर का नाम जब-जब सामने आता है, तब-तब विवाद भी उसके साथ जुड़ जाता है. कभी उनकी शादी को लेकर सवाल उठाते हैं तो कभी उनकी नागरिकता और सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ जाती है. फिलहाल सोशल मीडिया पर सीमा हैदर का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सीमा हैदर सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रही है. इस वीडियो में सीमा हैदर दावा करती है कि उन्हें जान से मारने के धमकियां मिलती है, लेकिन वह आगे यह भी बताती है कि सरकार के सपोर्ट से वह अब तक सुरक्षित है. सीमा के इस दावे के बाद यह वीडियो वायरल हो गया और सीमा हैदर को लेकर मामला एक बार फिर गरमा गया.



वीडियो में बोली सीमा जान से मारने की मिली धमकी



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @seema____sachin10 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वायरल वीडियो में सीमा हैदर एक व्यक्ति के साथ बैठी नजर आ रही है. वहीं वीडियो में सीमा दावा कर रही है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिली है. वीडियो में वह कहती है कि यहां अगर में आज ठीक-ठाक बैठी हूं तो सिर्फ सरकार की वजह से. सीमा का कहना है कि कुछ लोग उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, बहुत लोगों ने उन्हें और उनके बच्चों को धमकियां देते हैं, लेकिन वह बिना डरे सरकार के सपोर्ट की वजह से अपनी जिंदगी जी रही है. इसके अलावा सीमा हैदर सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहती है कि हमारे घर में बहुत सारी योगी जी की फोटो है. वहीं वह आगे कहती है कि योगी जी एक सच्चे और खरे इंसान है, वह डायरेक्ट बोलने वाले हैं और वह किसी से नहीं डरते हैं. इसके अलावा वह यह भी कहती है कि योगी जी दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा करते हैं. वह वीडियो में बताती है कि उनके वहां लोग बहुत हिंदू-मुसलमान करते हैं लेकिन योगी जी बिना किसी भेदभाव के लोगों के लिए काम करते हैं. सीमा हैदर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के भी अलग-अलग के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

सीमा हैदर के वायरल वीडियो पर यूजर्स के आए तीखे कमेंट्स



सीमा हैदर का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए कमेंट किया कि सीमा और सचिन साथ में अच्छे लगते हैं. वहीं कई लोगों ने सीमा पर पाकिस्तान से जुड़ाव को लेकर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि कानून बदलते ही उन्हें वापस भेज दिया जाएगा. एक यूजर सीमा हैदर पर आरोप लगाते हुए कमेंट करता है कि जब भी कार्रवाई की बात आती है सीमा किसी न किसी वजह से बचने की कोशिश करती है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि सीमा हैदर मोदी-योगी को चाहे जितना मक्खन लगा लें, लेकिन एक बार कानून पास होने के बाद इसे भी पाकिस्तान भेज देंगे. इसके अलावा एक यूजर ने तीखा कमेंट करते हुए लिखा कि जब भी इसके जाने का नंबर आता है यह बच्चा पैदा करने बैठ जाती है पहले पाकिस्तान भेज रहे थे जब भी प्रेग्नेंट होकर बैठ गई थी, अभी भी यही चल रहा है इसका.

