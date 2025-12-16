कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम इलेक्ट्रिक बाइक लेकर संसद भवन पहुंचे. उन्होंने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अधिक है, इसलिए वे इलेक्ट्रिक बाइक का उपयोग कर संसद आए हैं. सांसद के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक बाइक मात्र 20 रुपये की चार्जिंग में लगभग 100 किलोमीटर तक चलती है. बाइक पर 'RG' लिखा हुआ था.



इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपये बताई जा रही है. वामसी कृष्णा गद्दाम ने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए. उनकी इस पहल को लेकर संसद परिसर में चर्चा रही. कांग्रेस सांसद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने यह बाइक खुद बनाई है और इससे संबंधित सभी अनुमति भी ले ली है.



प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर से संबंधित याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा.प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पामचोली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर किया, जो न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता कर रही हैं. सिंह ने कहा कि जब तक यह अदालत कोई निर्देश नहीं देती, अधिकारी पहले से मौजूद प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं.



सीजेआई ने की टिप्पणी

इस पर सीजेआई ने कहा, 'यह मामला बुधवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आएगा. इस पर सुनवाई होगी.' एक अन्य वकील ने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे से जुड़े एक आवेदन का हवाला देते हुए कहा कि पहले के आदेशों के बावजूद स्कूल बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं. न्याय मित्र ने यह भी कहा, 'इस अदालत के आदेश के बावजूद स्कूलों ने इन खेल गतिविधियों को आयोजित करने के तरीके खोज लिए हैं... ये गतिविधियां हो रही हैं. सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) एक बार फिर इस अदालत के आदेश का हवाला दे रहा है.'

AQI 400 के पार

सोमवार को दिल्ली घनी धुंध की चादर में लिपटी रही, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 498 पर पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. वायु गुणवत्ता 38 केंद्रों पर ‘गंभीर’ थी, जबकि दो केंद्रों पर यह ‘बेहद खराब’ थी. जहांगीरपुरी में एक्यूआई 498 दर्ज किया गया, जो सभी 40 केंद्रों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला केंद्र रहा.