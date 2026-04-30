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Pakistan Rules: क्या पाकिस्तान में भी हर महीने की 1 तारीख को बदलते हैं नियम, जानें इस बार क्या-क्या बदला?
Pakistan Rules: पाकिस्तान में भी भारत की ही तरह हर महीने की शुरुआत में कुछ बड़े बदलाव होते हैं. आइए जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान में क्या-क्या बदला.
Pakistan Rules: भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी हर महीने की शुरुआत में पॉलिसी में बदलाव, कीमतों में संशोधन और रेगुलेटरी अपडेट्स किए जाते हैं. ईंधन की कीमतों से लेकर बिजली के बिल और बैंकिंग नियमों तक 1 तारीख अक्सर अर्थव्यवस्था के लिए एक रिसेट बटन का काम करती है. आइए जानते हैं कि 1 तारीख को पाकिस्तान में क्या-क्या संशोधन किया गया.
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Published at : 30 Apr 2026 07:13 PM (IST)
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