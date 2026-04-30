हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPakistan Rules: क्या पाकिस्तान में भी हर महीने की 1 तारीख को बदलते हैं नियम, जानें इस बार क्या-क्या बदला?

Pakistan Rules: क्या पाकिस्तान में भी हर महीने की 1 तारीख को बदलते हैं नियम, जानें इस बार क्या-क्या बदला?

Pakistan Rules: पाकिस्तान में भी भारत की ही तरह हर महीने की शुरुआत में कुछ बड़े बदलाव होते हैं. आइए जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान में क्या-क्या बदला.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Apr 2026 07:13 PM (IST)
Pakistan Rules: पाकिस्तान में भी भारत की ही तरह हर महीने की शुरुआत में कुछ बड़े बदलाव होते हैं. आइए जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान में क्या-क्या बदला.

Pakistan Rules: भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी हर महीने की शुरुआत में पॉलिसी में बदलाव, कीमतों में संशोधन और रेगुलेटरी अपडेट्स किए जाते हैं. ईंधन की कीमतों से लेकर बिजली के बिल और बैंकिंग नियमों तक 1 तारीख अक्सर अर्थव्यवस्था के लिए एक रिसेट बटन का काम करती है. आइए जानते हैं कि 1 तारीख को पाकिस्तान में क्या-क्या संशोधन किया गया.

1/6
पहले पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर महीने में दो बार संशोधन किए जाते थे. ये संशोधन 1 तारीख और 16 तारीख को किए जाते थे. लेकिन हाल के पॉलिसी बदलावों का मतलब है कि अब कीमतें हर हफ्ते अपडेट की जा सकती हैं.
पहले पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर महीने में दो बार संशोधन किए जाते थे. ये संशोधन 1 तारीख और 16 तारीख को किए जाते थे. लेकिन हाल के पॉलिसी बदलावों का मतलब है कि अब कीमतें हर हफ्ते अपडेट की जा सकती हैं.
2/6
NEPRA द्वारा ईंधन लागत समायोजन तंत्र के तहत हर महीने बिजली की दरों की समीक्षा की जाती है. हाल ही में बिजली की कीमतों में लगभग 1.42 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई.
NEPRA द्वारा ईंधन लागत समायोजन तंत्र के तहत हर महीने बिजली की दरों की समीक्षा की जाती है. हाल ही में बिजली की कीमतों में लगभग 1.42 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई.
Published at : 30 Apr 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Electricity Tariff Pakistan Rules Fuel Price Pakistan

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इन देशों में ऑनलाइन ऑर्डर करते ही डिलीवर हो जाती है लड़की, जानें कितने लगते हैं पैसे?
इन देशों में ऑनलाइन ऑर्डर करते ही डिलीवर हो जाती है लड़की, जानें कितने लगते हैं पैसे?
जनरल नॉलेज
Strait Of Hormuz Import: तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
जनरल नॉलेज
ब्रिटिश क्राउन में जड़े कोहिनूर की असल कीमत क्या है? जोहरान ममदानी के बयान के बीच जान लीजिए जवाब
ब्रिटिश क्राउन में जड़े कोहिनूर की असल कीमत क्या है? जोहरान ममदानी के बयान के बीच जान लीजिए जवाब
जनरल नॉलेज
US Spend on Iran War: इतने में 40 लाख लोग 10 साल बैठकर खाएंगे, जानें ईरान वॉर में कितना पैसा खर्च कर चुका अमेरिका?
इतने में 40 लाख लोग 10 साल बैठकर खाएंगे, जानें ईरान वॉर में कितना पैसा खर्च कर चुका अमेरिका?
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
West Bengal Exit Poll 2026: Bengal Exit Poll में BJP के आंकड़ों ने चौंकाया | Assam | Mamata | TMC
अभिषेक मल्हान के लिए क्यों इंफ्लुएंसर पारुल सिंह ने बोला ‘Angry Young Man?’

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
West Bengal Assembly Election 2026: बीजेपी की जीत के अनुमान से उड़ी सीएम ममता की नींद, एग्जिट पोल के बाद आया पहला बयान, बोली- मैं दो रात से...
बीजेपी की जीत के अनुमान से उड़ी सीएम ममता की नींद, एग्जिट पोल के बाद आया पहला बयान, बोली- मैं दो रात से...
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल चुनाव: नतीजों से पहले संजय राउत का बड़ा बयान, 'जोर जबरदस्ती से...'
पश्चिम बंगाल चुनाव: नतीजों से पहले संजय राउत का बड़ा बयान, 'जोर जबरदस्ती से...'
इंडिया
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? लाइन से नपेंगे यह नेता, 2027 के चुनावों पर भी असर
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? 2027 चुनावों पर भी असर
आईपीएल 2026
अभी से हो गया प्लेऑफ पर फैसला? मुंबई समेत ये 3 टीम होंगी बाहर! सामने आया चौंकाने वाला समीकरण
अभी से हो गया प्लेऑफ पर फैसला? मुंबई समेत ये 3 टीम होंगी बाहर! देखें चौंकाने वाला समीकरण
बॉलीवुड
फराह खान या रणवीर इलाहाबादिया, जानें कौन करता है 'यूट्यूब' से सबसे ज्यादा कमाई
फराह खान या रणवीर इलाहाबादिया, जानें कौन करता है 'यूट्यूब' से सबसे ज्यादा कमाई
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
जनरल नॉलेज
Exit Polls: कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
चुनाव 2026
Bengal Exit Polls 2026: घुसपैठिए, महिला वोटर्स की नाराजगी और SIR ... इन 5 फैक्टर्स के चलते बंगाल में जा रही ममता सरकार!
घुसपैठिए, महिला वोटर्स की नाराजगी और SIR ... इन 5 फैक्टर्स के चलते बंगाल में जा रही ममता सरकार!
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
Embed widget