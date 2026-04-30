पहले पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर महीने में दो बार संशोधन किए जाते थे. ये संशोधन 1 तारीख और 16 तारीख को किए जाते थे. लेकिन हाल के पॉलिसी बदलावों का मतलब है कि अब कीमतें हर हफ्ते अपडेट की जा सकती हैं.