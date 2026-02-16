एक्सप्लोरर
Mountain Age: क्या पहाड़ों की भी उम्र होती है, कितनी होती है इनकी जिंदगी?
Mountain Age: इंसानों और बाकी जीवों की तरह पहाड़ों का भी लाइफ साइकिल होता है. आइए जानते हैं कि आखिर पहाड़ों की उम्र कितनी होती है.
Mountain Age: जब भी हम आसमान छूती ऊंची चोटियों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ बिल्कुल टाइमलेस हैं. लेकिन साइंस कुछ और ही कहानी कहता है. दरअसल पहाड़ों का जीवों की तरह ही एक लाइफ साइकिल होता है. वे ताकतवर जियोलॉजिकल ताकतों से पैदा होते हैं, अपनी जवानी में बढ़ते हैं और लाखों सालों में बूढ़े हो जाते हैं. आइए जानते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी होती है.
Published at : 16 Feb 2026 06:54 PM (IST)
