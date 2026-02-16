पहाड़ तब बनते हैं जब धरती की सतह के नीचे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, मुड़ती है या फिर ऊपर की ओर धकेलती हैं. इस प्रोसेस को ओरोजेनी कहते हैं. यह जमीन को ऊपर उठने पर मजबूर करती है और ऊंची ऊंची पहाड़ियां बनाती है. इस शुरुआती स्टेज में पहाड़ नुकीले, खड़ी ढलान वाले और तेजी से ऊपर उठते हैं.