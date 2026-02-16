हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mountain Age: क्या पहाड़ों की भी उम्र होती है, कितनी होती है इनकी जिंदगी?

Mountain Age: इंसानों और बाकी जीवों की तरह पहाड़ों का भी लाइफ साइकिल होता है. आइए जानते हैं कि आखिर पहाड़ों की उम्र कितनी होती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Feb 2026 06:54 PM (IST)
Mountain Age: इंसानों और बाकी जीवों की तरह पहाड़ों का भी लाइफ साइकिल होता है. आइए जानते हैं कि आखिर पहाड़ों की उम्र कितनी होती है.

Mountain Age: जब भी हम आसमान छूती ऊंची चोटियों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ बिल्कुल टाइमलेस हैं. लेकिन साइंस कुछ और ही कहानी कहता है. दरअसल पहाड़ों का जीवों की तरह ही एक लाइफ साइकिल होता है. वे ताकतवर जियोलॉजिकल ताकतों से पैदा होते हैं, अपनी जवानी में बढ़ते हैं और लाखों सालों में बूढ़े हो जाते हैं. आइए जानते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी होती है.

पहाड़ तब बनते हैं जब धरती की सतह के नीचे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, मुड़ती है या फिर ऊपर की ओर धकेलती हैं. इस प्रोसेस को ओरोजेनी कहते हैं. यह जमीन को ऊपर उठने पर मजबूर करती है और ऊंची ऊंची पहाड़ियां बनाती है. इस शुरुआती स्टेज में पहाड़ नुकीले, खड़ी ढलान वाले और तेजी से ऊपर उठते हैं.
पहाड़ तब बनते हैं जब धरती की सतह के नीचे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, मुड़ती है या फिर ऊपर की ओर धकेलती हैं. इस प्रोसेस को ओरोजेनी कहते हैं. यह जमीन को ऊपर उठने पर मजबूर करती है और ऊंची ऊंची पहाड़ियां बनाती है. इस शुरुआती स्टेज में पहाड़ नुकीले, खड़ी ढलान वाले और तेजी से ऊपर उठते हैं.
अपनी जवानी में पहाड़ों की पहचान ऊंची चोटियों और ऊबड़-खाबड़ लकीरों से होती है. हिमालय जो लगभग 40-50 मिलियन साल पुराना माना जाता है, जियोलॉजिकली काफी नया माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी अभी भी उन्हें ऊपर की तरफ धकेल रही है. इस वजह से वे दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे शानदार पहाड़ों की रेंज में से एक हैं.
अपनी जवानी में पहाड़ों की पहचान ऊंची चोटियों और ऊबड़-खाबड़ लकीरों से होती है. हिमालय जो लगभग 40-50 मिलियन साल पुराना माना जाता है, जियोलॉजिकली काफी नया माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी अभी भी उन्हें ऊपर की तरफ धकेल रही है. इस वजह से वे दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे शानदार पहाड़ों की रेंज में से एक हैं.
