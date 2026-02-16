एक्सप्लोरर
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
मगरमच्छ की आंखों से निकलने वाला पानी आंसू जैसा जरूर दिखता है, लेकिन वह भावना नहीं, शरीर की प्रक्रिया है. सदियों पुरानी गलतफहमी ने इसे झूठे दुख का प्रतीक बना दिया.
जब कोई दिखावटी दुख जताता है तो लोग कहते हैं- मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, लेकिन क्या सच में मगरमच्छ रोता है? क्या यह खूंखार शिकारी अपने शिकार को खाते वक्त पछतावे में आंसू बहाता है, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह छिपी है? सदियों पुरानी इस कहावत के पीछे का सच जानेंगे तो समझ आएगा कि प्रकृति का नियम और इंसानी सोच कितनी अलग होती है.
1/7
2/7
Published at : 16 Feb 2026 08:38 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
जनरल नॉलेज
6 Photos
लौंग के आईलैंड के नाम से मशहूर है यह द्वीप, जानें यहां कितने रुपये किलो बिकती है लौंग?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं पाकिस्तानी, भारत से कितना पीछे पड़ोसी मुल्क?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
बिहार
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', PAK के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
इंडिया
सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: इन 9 गेंदों में ही हार गई पाकिस्तान की टीम, भारत ने खत्म कर दी कहानी!
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion