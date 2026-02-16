हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?

क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?

मगरमच्छ की आंखों से निकलने वाला पानी आंसू जैसा जरूर दिखता है, लेकिन वह भावना नहीं, शरीर की प्रक्रिया है. सदियों पुरानी गलतफहमी ने इसे झूठे दुख का प्रतीक बना दिया.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Feb 2026 08:38 AM (IST)
मगरमच्छ की आंखों से निकलने वाला पानी आंसू जैसा जरूर दिखता है, लेकिन वह भावना नहीं, शरीर की प्रक्रिया है. सदियों पुरानी गलतफहमी ने इसे झूठे दुख का प्रतीक बना दिया.

जब कोई दिखावटी दुख जताता है तो लोग कहते हैं- मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, लेकिन क्या सच में मगरमच्छ रोता है? क्या यह खूंखार शिकारी अपने शिकार को खाते वक्त पछतावे में आंसू बहाता है, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह छिपी है? सदियों पुरानी इस कहावत के पीछे का सच जानेंगे तो समझ आएगा कि प्रकृति का नियम और इंसानी सोच कितनी अलग होती है.

क्या मगरमच्छ रोता है? इसका सीधा जवाब है- नहीं. मगरमच्छ इंसानों की तरह भावनाओं के कारण नहीं रोते हैं. वे न दुख में आंसू बहाते हैं और न ही खुशी में. कई बार लोगों ने देखा कि मगरमच्छ जब शिकार खा रहा होता है या लंबे समय तक मुंह खोलकर बैठा रहता है, तब उसकी आंखों से पानी निकलता है.
क्या मगरमच्छ रोता है? इसका सीधा जवाब है- नहीं. मगरमच्छ इंसानों की तरह भावनाओं के कारण नहीं रोते हैं. वे न दुख में आंसू बहाते हैं और न ही खुशी में. कई बार लोगों ने देखा कि मगरमच्छ जब शिकार खा रहा होता है या लंबे समय तक मुंह खोलकर बैठा रहता है, तब उसकी आंखों से पानी निकलता है.
यही सीन देखकर यह धारणा बनी कि वह अपने शिकार पर दया दिखा रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. मगरमच्छ की आंखों में खास तरह की ग्रंथियां होती हैं. इन ग्रंथियों का काम आंखों को नम और साफ रखना है. ये ग्रंथियां समय-समय पर तरल पदार्थ बनाती हैं, ताकि आंखों में धूल या गंदगी न जमे.
यही सीन देखकर यह धारणा बनी कि वह अपने शिकार पर दया दिखा रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. मगरमच्छ की आंखों में खास तरह की ग्रंथियां होती हैं. इन ग्रंथियों का काम आंखों को नम और साफ रखना है. ये ग्रंथियां समय-समय पर तरल पदार्थ बनाती हैं, ताकि आंखों में धूल या गंदगी न जमे.
Published at : 16 Feb 2026 08:38 AM (IST)
