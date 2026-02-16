क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?

क्या मगरमच्छ रोता है? इसका सीधा जवाब है- नहीं. मगरमच्छ इंसानों की तरह भावनाओं के कारण नहीं रोते हैं. वे न दुख में आंसू बहाते हैं और न ही खुशी में. कई बार लोगों ने देखा कि मगरमच्छ जब शिकार खा रहा होता है या लंबे समय तक मुंह खोलकर बैठा रहता है, तब उसकी आंखों से पानी निकलता है.