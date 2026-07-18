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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगThief Caught in Train: कुछ नहीं आज दिन खराब था... चलती ट्रेन में चोरी कर रहे चोर को यात्रियों ने विंडो पर ही दिया टांग, वीडियो वायरल

Thief Caught in Train: कुछ नहीं आज दिन खराब था... चलती ट्रेन में चोरी कर रहे चोर को यात्रियों ने विंडो पर ही दिया टांग, वीडियो वायरल

Thief Caught in Train: चलती ट्रेन में मोबाइल चोरी की कोशिश कर रहे चोर को यात्रियों ने पकड़ लिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 18 Jul 2026 03:04 PM (IST)
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Thief Caught in Train: सोशल मीडिया पर आजकल तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो लोगों को हैरान भी कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर को ट्रेन कि यात्रियें ने ऐसा सबक दिया जिसको वे जिन्दगी भर याद रखेगा. यह घटना एक चलती ट्रेन की है, जहां एक चोर मोबाइल फोन चुराने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, इस बार चोर की चालाकी काम नहीं आई और यात्रियों ने समय रहते उसे पकड़ लिया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

वीडियो में क्या देखा जा रहा है

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चोर चलती ट्रेन में सवार यात्री का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहा था. लेकिन यात्रियों को इसका पता चल गया और उन्होंने तुरंत चोर का हाथ पकड़ लिया. इसके बाद यात्रियों ने चोर को ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ लटका दिया. वीडियो में चोर सफेद कपड़े पहने हुए ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ नजर आ रहा है, जबकि ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी. वीडियो में दावा है कि यात्रियों ने उसे तुरंत नीचे नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ देर तक इसी तरह लटकाए रखा, ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो सके. यह पूरा नजारा किसी और यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

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लोगों ने दी अलग-अलग प्रतिक्रिया

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट आने लगे. कई यूजर्स ने यात्रियों के इस कदम का समर्थन किया और कहा कि चोरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ताकि वे दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचें. एक यूजर ने लिखा कि छोटी सी चोरी के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. किसी और ने लिखा कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बार-बार यही काम करते हैं. एक यूजर ने लिखा कि चोरी की सजा किसी की जान दांव पर लगाकर नहीं दी जा सकती, इस तरह से तो चोर की जान भी जा सकती थी. कुल मिलाकर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  

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Published at : 18 Jul 2026 03:04 PM (IST)
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