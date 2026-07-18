Thief Caught in Train: सोशल मीडिया पर आजकल तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो लोगों को हैरान भी कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर को ट्रेन कि यात्रियें ने ऐसा सबक दिया जिसको वे जिन्दगी भर याद रखेगा. यह घटना एक चलती ट्रेन की है, जहां एक चोर मोबाइल फोन चुराने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, इस बार चोर की चालाकी काम नहीं आई और यात्रियों ने समय रहते उसे पकड़ लिया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो में क्या देखा जा रहा है

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चोर चलती ट्रेन में सवार यात्री का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहा था. लेकिन यात्रियों को इसका पता चल गया और उन्होंने तुरंत चोर का हाथ पकड़ लिया. इसके बाद यात्रियों ने चोर को ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ लटका दिया. वीडियो में चोर सफेद कपड़े पहने हुए ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ नजर आ रहा है, जबकि ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी. वीडियो में दावा है कि यात्रियों ने उसे तुरंत नीचे नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ देर तक इसी तरह लटकाए रखा, ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो सके. यह पूरा नजारा किसी और यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

एक चोर चलती ट्रैन में मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा था समय रहते यात्रियों ने हाथ पकड़ लिया और बिंडो पर ही टांग लिया।



इस चोर को यह चोरी भारी पढ़ गई। pic.twitter.com/D9pZTmo9jP — 𝗠𝗮𝗿𝗶𝘆𝗮𝗺_𝗠𝗕𝗗 (@Mariyam_MBD) July 17, 2026

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लोगों ने दी अलग-अलग प्रतिक्रिया

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट आने लगे. कई यूजर्स ने यात्रियों के इस कदम का समर्थन किया और कहा कि चोरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ताकि वे दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचें. एक यूजर ने लिखा कि छोटी सी चोरी के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. किसी और ने लिखा कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बार-बार यही काम करते हैं. एक यूजर ने लिखा कि चोरी की सजा किसी की जान दांव पर लगाकर नहीं दी जा सकती, इस तरह से तो चोर की जान भी जा सकती थी. कुल मिलाकर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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