शहर नहीं अदरक है ये! गुरुग्राम की हालत देख लड़की का फूटा गुस्सा- वीडियो में निकाली भड़ास

गुरुग्राम को देश का एक बहुत बड़ा और आधुनिक शहर माना जाता है, जहां बड़ी-बड़ी इमारतें और बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं. लेकिन बारिश के मौसम में यहां की सड़कों का जो हाल होता है, उससे यहां रहने वाले लोग काफी परेशान हो जाते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक महिला का बेहद मजेदार वीडियो खूब तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में महिला ने गुड़गांव की सड़कों, वहां के विकास और रोज-रोज के ट्रैफिक जाम पर ऐसी बात कह दी है, जिसे सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. महिला ने गुड़गांव शहर की तुलना 'अदरक' से कर दी है और बताया है कि कैसे यह शहर बिना किसी प्लानिंग के कहीं भी और कैसे भी बढ़ता चला जा रहा है.

किसी अमीर बाप के बिगड़े बेटे का प्रोजेक्ट है गुड़गांव

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में नजर आ रही महिला का नाम साक्षी है. साक्षी ने गुड़गांव की दिक्कतों को बहुत ही मजाकिया अंदाज में सबके सामने रखा है. साक्षी का कहना है कि उन्होंने आज तक गुड़गांव जैसा कोई दूसरा शहर नहीं देखा. उन्होंने हंसते हुए कहा कि गुड़गांव बिल्कुल 'अदरक' जैसा है, जो किसी भी दिशा में बिना सोचे-समझे टेढ़ा-मेढ़ा बढ़ता चला जाता है. साक्षी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि गुड़गांव को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत अमीर बिजनेसमैन के बिगड़े हुए बेटे ने अपने पापा से जिद करके इसे बनाया हो. उस लड़के ने अपने पापा से कहा होगा कि मुझे अपना एक शहर चाहिए और फिर बिना किसी अक्ल के जो मन में आया, वैसी चीजें जोड़कर यह शहर खड़ा कर दिया.

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बारिश में सड़कें बन जाती हैं तालाब और गड्ढे

साक्षी ने वीडियो में गुड़गांव की सबसे बड़ी समस्या यानी खराब सड़कों और बारिश के पानी पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि यहां की सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं. जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, तो पूरी सड़कों पर तबाही मच जाती है. हर तरफ पानी भर जाता है. बारिश के दिनों में या तो लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पाते और अगर कोई गलती से बाहर निकल भी जाए, तो वह पक्का सड़क पर बने किसी गहरे गड्ढे में गिर जाएगा. साक्षी ने रोज-रोज सफर करने की परेशानी को बताते हुए कहा कि यहां रोजाना आना-जाना किसी सिरदर्द से कम नहीं है. हर दिन ट्रैफिक और रास्तों से परेशान होकर उनके मन में यही सवाल आता है कि वह आखिर कहां आकर फंस गई हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- बात तो बिल्कुल सच है

साक्षी का यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है और लोग इस पर जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. गुड़गांव के लोग इस वीडियो से खुद को जोड़कर देख रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "गुड़गांव के लिए 'अदरक' शब्द बिल्कुल सही और सटीक है." वहीं दूसरे यूजर ने अपनी परेशानी बताते हुए लिखा, "जब भी मैं शूटिंग के लिए गुड़गांव जाता हूं, तो मेरा भी यही हाल होता है." कुछ और लोगों ने भी कमेंट किया कि शहर में बड़ी-बड़ी इमारतें तो बन गई हैं, लेकिन सड़कों और नालियों का हाल आज भी वैसा ही बुरा है.

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