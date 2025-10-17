भारत में मुगल काल के दौरान पटाखों का आगमन हुआ और शाही समारोहों में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा. बड़े पैमाने पर पटाखों का उत्पादन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ और आज तमिलनाडु का शिवकाशी भारत ने पटाखा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है.