Diwali 2025: माचिस जलाने से फूटने तक... कैसे काम करते हैं पटाखे, जानें किन-किन चीजों से होती है इनकी मेकिंग
Diwali 2025: पटाखे दिखने में सरल पर इनके पीछे की रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग और सुरक्षा नियमों का संगम हैं. चलिए जानते हैं कि जलने से लेकर फूटने तक पटाखे कैसे काम करते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं.
Diwali 2025: आज देशभर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में लोग जमकर पटाखे जलाते हैं. पटाखे जितने रंग-बिरंगे दिखते हैं, इनके पीछे उतनी ही सावधानी और रसायन छिपा होता है. आइए सरल भाषा में समझें कि जब आप माचिस जला कर पटाखा छोड़ते हैं तो क्या-क्या होता है और इनकी मेकिंग में किन प्रमुख चीजों का इस्तेमाल होता है.
Published at : 20 Oct 2025 11:23 AM (IST)
जनरल नॉलेज
