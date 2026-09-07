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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजनामीबिया के रेगिस्तान में बिखरे पड़े हैं हीरे, जानें यहां कहां से आया यह अनमोल रत्न?

नामीबिया के रेगिस्तान में बिखरे पड़े हैं हीरे, जानें यहां कहां से आया यह अनमोल रत्न?

Namibian Diamonds: नामीबिया के रेगिस्तान में दूर-दूर तक हीरे दबे हुए हैं. आइए जानते हैं कि यह रेगिस्तान तक कैसे पहुंचे और इन पर किसका हक है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Sep 2026 05:44 PM (IST)
Namibian Diamonds: नामीबिया के रेगिस्तान में दूर-दूर तक हीरे दबे हुए हैं. आइए जानते हैं कि यह रेगिस्तान तक कैसे पहुंचे और इन पर किसका हक है.

Namibian Diamonds: नामीब रेगिस्तान में बिखरे हुए हीरों की कहानी काफी दिलचस्प है. यह कई देशों की सीमाओं और लाखों सालों के समय से जुड़ी हुई है. ये कीमती पत्थर नामीबिया में नहीं बने थे. बल्कि माना जाता है कि यह पड़ोसी देश दक्षिण अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों से ज्वालामुखी की गतिविधि, नदी के बहाव और समुद्री धाराओं के अनोखे मेल से यहां तक पहुंचे. आइए जानते हैं इस लंबी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी.

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लाखों साल पहले दक्षिण अफ्रीका के किम्बरली जैसे इलाकों में ज्वालामुखी फटने से धरती की गहराई से किम्बरलाइट पाइप के जरिए हीरे बाहर आए. मौसम की मार और टूट-फूट की वजह से यह हीरे धीरे-धीरे अपनी मूल चट्टानों से अलग हो गए.
लाखों साल पहले दक्षिण अफ्रीका के किम्बरली जैसे इलाकों में ज्वालामुखी फटने से धरती की गहराई से किम्बरलाइट पाइप के जरिए हीरे बाहर आए. मौसम की मार और टूट-फूट की वजह से यह हीरे धीरे-धीरे अपनी मूल चट्टानों से अलग हो गए.
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अपनी मूल चट्टानों से अलग होने के बाद ये हीरे ऑरेंज नदी में पहुंच गए. नदी उन्हें अटलांटिक महासागर की तरफ 1300 किलोमीटर से ज्यादा दूर ले गई. इससे उनकी एक अनोखी प्राकृतिक यात्रा शुरू हुई.
अपनी मूल चट्टानों से अलग होने के बाद ये हीरे ऑरेंज नदी में पहुंच गए. नदी उन्हें अटलांटिक महासागर की तरफ 1300 किलोमीटर से ज्यादा दूर ले गई. इससे उनकी एक अनोखी प्राकृतिक यात्रा शुरू हुई.
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अटलांटिक पहुंचने के बाद तेज लहरों और बेंगुएला धारा ने हीरों को तट के साथ-साथ उत्तर की तरफ धकेला. वक्त के साथ इन ताकतों ने उन्हें नामीब रेगिस्तान के समुद्र तटों और रेतीले इलाकों में बिखेर दिया.
अटलांटिक पहुंचने के बाद तेज लहरों और बेंगुएला धारा ने हीरों को तट के साथ-साथ उत्तर की तरफ धकेला. वक्त के साथ इन ताकतों ने उन्हें नामीब रेगिस्तान के समुद्र तटों और रेतीले इलाकों में बिखेर दिया.
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उनकी लंबी यात्रा एक तरह की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया की तरह थी. कमजोरी या फिर ज्यादा खामियों वाले पत्थर चट्टानों, नदी की धाराओं और समुद्री लहरों की मार से टूट गए. जबकि मजबूत हीरे बचे रहे. यही वजह है कि यहां मिलने वाले लगभग 90% से 95% हीरे जेम ग्रेड माने जाते हैं.
उनकी लंबी यात्रा एक तरह की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया की तरह थी. कमजोरी या फिर ज्यादा खामियों वाले पत्थर चट्टानों, नदी की धाराओं और समुद्री लहरों की मार से टूट गए. जबकि मजबूत हीरे बचे रहे. यही वजह है कि यहां मिलने वाले लगभग 90% से 95% हीरे जेम ग्रेड माने जाते हैं.
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नामीबिया में हीरों की कहानी एक दिलचस्प घटना के साथ शुरू हुई. 1908 में जकारियास लेवाला नाम के एक रेलवे कर्मचारी को रेलवे ट्रैक से रेत हटाते समय एक चमकता हुआ पत्थर मिला. इसे खोज ने जल्द ही हीरों की जबरदस्त होड़ को जन्म दिया.
नामीबिया में हीरों की कहानी एक दिलचस्प घटना के साथ शुरू हुई. 1908 में जकारियास लेवाला नाम के एक रेलवे कर्मचारी को रेलवे ट्रैक से रेत हटाते समय एक चमकता हुआ पत्थर मिला. इसे खोज ने जल्द ही हीरों की जबरदस्त होड़ को जन्म दिया.
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इस खोज के बाद खोजकर्ताओं ने रेगिस्तान की रेत में हाथों से हीरों को खोजना शुरू किया. वे अक्सर कीमती पत्थरों की तलाश में जमीन पर रेंगते हुए चलते थे. हीरों कि इस होड़ ने उस दूर दराज के इलाके की काया पलट कर दी और भारी दौलत पैदा की.
इस खोज के बाद खोजकर्ताओं ने रेगिस्तान की रेत में हाथों से हीरों को खोजना शुरू किया. वे अक्सर कीमती पत्थरों की तलाश में जमीन पर रेंगते हुए चलते थे. हीरों कि इस होड़ ने उस दूर दराज के इलाके की काया पलट कर दी और भारी दौलत पैदा की.
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हीरों के कारोबार में तेजी आने से कोलमैनस्कॉप बसा. यह रेगिस्तान के बीचों बीच एक काफी आधुनिक और समृद्ध बस्ती थी. अपने चरम पर काफी ज्यादा मुश्किल हालात के बावजूद इस शहर में शानदार सुविधा और बुनियादी ढांचा मौजूद था.
हीरों के कारोबार में तेजी आने से कोलमैनस्कॉप बसा. यह रेगिस्तान के बीचों बीच एक काफी आधुनिक और समृद्ध बस्ती थी. अपने चरम पर काफी ज्यादा मुश्किल हालात के बावजूद इस शहर में शानदार सुविधा और बुनियादी ढांचा मौजूद था.
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जब आसानी से मिलने वाले हीरे कम हो गए तो माइनिंग का काम घट गया और धीरे-धीरे वहां के लोग कोलमैनस्कॉप छोड़ कर चले गए. आज वहां की कई खाली पड़ी इमारतों पर रेत का कब्जा हो गया है.
जब आसानी से मिलने वाले हीरे कम हो गए तो माइनिंग का काम घट गया और धीरे-धीरे वहां के लोग कोलमैनस्कॉप छोड़ कर चले गए. आज वहां की कई खाली पड़ी इमारतों पर रेत का कब्जा हो गया है.
Published at : 07 Sep 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Namibian Diamonds Namib Desert Diamond Origin

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