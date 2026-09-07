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नामीबिया के रेगिस्तान में बिखरे पड़े हैं हीरे, जानें यहां कहां से आया यह अनमोल रत्न?
Namibian Diamonds: नामीबिया के रेगिस्तान में दूर-दूर तक हीरे दबे हुए हैं. आइए जानते हैं कि यह रेगिस्तान तक कैसे पहुंचे और इन पर किसका हक है.
Namibian Diamonds: नामीब रेगिस्तान में बिखरे हुए हीरों की कहानी काफी दिलचस्प है. यह कई देशों की सीमाओं और लाखों सालों के समय से जुड़ी हुई है. ये कीमती पत्थर नामीबिया में नहीं बने थे. बल्कि माना जाता है कि यह पड़ोसी देश दक्षिण अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों से ज्वालामुखी की गतिविधि, नदी के बहाव और समुद्री धाराओं के अनोखे मेल से यहां तक पहुंचे. आइए जानते हैं इस लंबी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 07 Sep 2026 05:44 PM (IST)
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एबीपी लाइव डेस्क
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