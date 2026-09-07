नामीबिया के रेगिस्तान में बिखरे पड़े हैं हीरे, जानें यहां कहां से आया यह अनमोल रत्न?

उनकी लंबी यात्रा एक तरह की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया की तरह थी. कमजोरी या फिर ज्यादा खामियों वाले पत्थर चट्टानों, नदी की धाराओं और समुद्री लहरों की मार से टूट गए. जबकि मजबूत हीरे बचे रहे. यही वजह है कि यहां मिलने वाले लगभग 90% से 95% हीरे जेम ग्रेड माने जाते हैं.