हिंदुओं में यमराज का कॉन्सेप्ट तो मुस्लिमों में क्या, कैसे होता है हिसाब?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मृत्यु और परलोक संबंधी मान्यताएँ हिंदू-इस्लाम में भिन्न हैं।

हिंदू धर्म में यमराज, पुनर्जन्म और मोक्ष का चक्र चलता।

इस्लाम में फरिश्ते आत्मा लेते, कयामत पर अंतिम फैसला होता।

Concept Of Death: हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों में ही मृत्यु को व्यक्ति के कर्मों के परिणाम से जोड़ा जाता है. लेकिन दोनों धर्मों में इस प्रक्रिया को अलग-अलग तरीके से समझा जाता है. हिंदू परंपराओं में यमराज को मृत्यु और न्याय के देवता के रूप में माना जाता है.

लेकिन इस्लाम में मृत्यु के लिए किसी एक देवता के बारे में जिक्र नहीं है. इसके बजाय वहां फरिश्तों का जिक्र है जो अल्लाह के आदेश पर अलग-अलग जिम्मेदारियों को निभाते हैं.

यमराज और हिंदू मान्यता

हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यमराज मृत्यु और न्याय के देवता हैं. ऐसा माना जाता है कि उनके दूत यानी यमदूत मृत्यु के बाद आत्मा को ले जाते हैं. परंपरा के मुताबिक चित्रगुप्त व्यक्ति के अच्छे कामों और पापों का लेखा-जोखा रखते हैं.

मौत के बाद आत्मा यमलोक जाती है जहां उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है. हिंदू परंपराओं में जन्म और मृत्यु के लगातार चल रहे चक्र का भी जिक्र है. किए गए कर्मों के आधार पर आत्मा को अलग-अलग रूपों में फिर से जन्म लेना पड़ सकता है. हिंदू ग्रंथों में ऐसे 84 लाख योनियों का जिक्र है.

इसका आखिरी लक्ष्य मोक्ष है. यानी जन्म-मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति. परलोक के बारे में अलग-अलग मान्यताएं हैं. जैसे कहां जाता है कि पुनर्जन्म से पहले आत्मा स्वर्ग या फिर नर्क में जाती है और मोक्ष का मतलब होता है बार-बार जन्म लेने और मरने के चक्कर से पूरी तरह से मुक्त हो जाना.





इस्लाम में फरिश्ते और उनकी जिम्मेदारी

इस्लाम में जीवन, मृत्यु और न्याय पर सबसे बड़ा अधिकार अल्लाह का है. मलकुल मौत जिन्हें अक्सर अजराइल भी कहा जाता है आत्मा को ले जाने का काम करते हैं और इस काम में दूसरे फरिश्ते अल्लाह के आदेश के मुताबिक उनकी सहायता करते हैं.

व्यक्ति के कर्मों को दर्ज करने का काम किरामन कातिबीन नाम के दो फरिश्तों को सौंपा गया है. मान्यता के मुताबिक एक फरिश्ता दाहिने कंधे पर होता है जो अच्छे कामों को लिखता है और दूसरा बाईं तरफ होता है और बुरे कामों को लिखता है. उनके द्वारा रखे गए इस रिकॉर्ड को आमालनामा कहा जाता है.





बरजख और कब्र में पूछे जाने वाले सवाल

मौत के बाद आत्मा बरजख में प्रवेश करती है। यह कयामत से पहले का एक‌ बीच का समय है. इस्लामी मान्यता के मुताबिक कब्र में मुनकर और नकीर नाम के दो फरिश्ते आते हैं और सवाल-जवाब करते हैं. वे तीन जरूरी सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा धर्म क्या है? और तुम्हारा पैगंबर कौन है?

जो लोग नेक जीवन जीते हैं वे इन सवालों के जवाब दे पाते हैं. उनकी कब्र आराम की जगह बन जाती है जिसे जन्नत की तरफ खुलने वाली एक खिड़की के समान बताया गया है. वहीं जो लोग बुरा जीवन जीते हैं वे इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते. उन्हें कयामत के दिन का इंतजार करते हुए कब्र में अजाब यानी यातना सहनी पड़ती है.

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कयामत और मीजान

इस्लाम में परलोक की अवधारणा में दोबारा से जन्म शामिल नहीं है. इसके बजाय सभी आत्माएं कयामत का इंतजार करती हैं. उस दिन सभी को फिर से जिंदा किया जाएगा और महशर के मैदान में आखिरी फैसले के लिए इकट्ठा किया जाएगा. अल्लाह के सामने मीजान रखा जाएगा. मीजान एक तराजू को कहा जाता है. इसमें इंसानों के अच्छे और बुरे कर्मों को तोला जाएगा और फिर अल्लाह आखिरी फैसला सुनाएंगे.

जिनके अच्छे कर्म उनके बुरे कर्मों से भारी होंगे उन्हें जन्नत मिलेगी. इसी के साथ जिनके बुरे कर्म उनके अच्छे कर्मों से भारी होंगे उन्हें जहन्नुम में भेज दिया जाएगा. इसी वजह से यहां अंतिम मंजिल का मतलब पुनर्जन्म से नहीं बल्कि अंतिम फैसले से है.

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