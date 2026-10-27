Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarकम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?

कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?

Hyundai Bayon के भारतीय बाजार में आने से बढ़ी रेस, कम बजट में बेहतरीन मिड-साइज एसयूवी खरीदने वालों के लिए कई शानदार विकल्प, जानें इनकी शुरुआती कीमत और धांसू फीचर्स

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 09:21 PM (IST)
Preferred Sources

आज यानी 26 अक्टूबर 2026 को Hyundai इंडिया ने अपनी मोस्ट-अवेडेट मिड-साइज एसयूवी Hyundai Bayon को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इस धांसू गाड़ी की एंट्री के साथ ही कम बजट में बड़ी कार चाहने वालों के लिए एक नया और हाई-टेक विकल्प खुल गया है. यदि आपका बजट 10 से 12 लाख रुपये के बीच है और आप एक शानदार फीचर्स वाली मिड-साइज एसयूवी की तलाश कर रहे हैं, तो बाजार में इस समय कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. 

Hyundai Bayon

Hyundai ने अपनी इस नई एसयूवी को भारतीय बाजार में 9.99 लाख शुरुआती एक्स-शोरूम की बेहद आक्रामक कीमत पर लॉन्च किया है. साइज और स्पेस के मामले में इस कार को वेन्यू और क्रेटा के ठीक बीच में पोजिशन किया गया है, जो कम पैसे में बड़ी गाड़ी का फील देती है.

कंपनी ने इस गाड़ी में 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है जो 115 पीएस की पावर जनरेट करता है. इसके सबसे बड़े यूएसपी की बात करें तो इसमें सेगमेंट के हिसाब से बेहद एडवांस फीचर्स जैसे लेवल-2 प्रो एडास , डुअल 12.3-इंच की शानदार डिस्प्ले, जेनेरिक एआई वॉयस असिस्टेंट और 505 लीटर का विशाल बूट स्पेस मिलता है. 

Skoda Kushaq Classic Plus

अगर आप बेहतरीन ड्राइविंग डायनेमिक्स और मजबूत यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी के दीवाने हैं, तो 12 लाख से कम के बजट में Skoda Kushaq का Classic Plus वेरिएंट एक तगड़ा दावेदार है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.69 लाख के आसपास रहती है. सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद ठोस एसयूवी मानी जाती है. इसमें आपको सॉलिड चेसिस के साथ बेहतरीन केबिन स्पेस मिलता है और हाइवे पर लंबी ड्राइविंग के लिए इस गाड़ी की स्थिरता सेगमेंट में सबसे बेहतरीन मानी जाती है.

Maruti Suzuki Grand Vitara

कम बजट में एक फुल-साइज मिड-साइज एसयूवी की चाहत रखने वालों के लिए Maruti Grand Vitara का बेस वेरिएंट भी एक बढ़िया विकल्प साबित होता है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 10.99 लाख रुपये के आसपास जाती है. इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी इसका शानदार माइलेज और मारुति का बेहद कम मेंटिनेंस खर्च है. यह गाड़ी भारतीय सड़कों के लिहाज से बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस और बड़े केबिन स्पेस के साथ आती है, जो पांच लोगों के परिवार के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है.

यह भी पढ़ें: ड्राइव करते हुए अपनाएंगे से ट्रिक्स, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक कार की रेंज

Hyundai Creta Base Variant

बाजार में नई आई Bayon से ठीक ऊपर की पोजीशन पर रहने वाली Hyundai Creta का बेस वेरिएंट भी बजट ग्राहकों की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहता है. Creta के शुरुआती वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.91 लाख से शुरू होती है. भले ही बेस वेरिएंट होने के कारण इसमें आपको टॉप मॉडल जैसे बड़े टचस्क्रीन या एडास जैसे फीचर्स न मिलें, लेकिन सड़क पर इसकी जबरदस्त रोड़ प्रेजेंस, कमाल का रीसेल और कम्फर्टेबल राइड क्वालिटी ग्राहकों को काफी आकर्षित करती है.

यह भी पढ़ें: 10 लाख के बजट में ये हैं सबसे लो मेंटिनेंस कारें, सर्विसिंग में न के बराबर खर्च

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 09:21 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
कार
दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?
दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?
कार
Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला
Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला
कार
Jeep Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
Jeep Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 में किसके साथ 'अब्दुल', यूपी में सियासत फुल! | UP Elections | Akhilesh | Owaisi
Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
महाराष्ट्र
Maharashtra MLC Election Result Live: सभी पांच सीटों के नतीजे, कौन मार रहा बाजी? पढ़ें अपडेट
LIVE: महाराष्ट्र MLC चुनाव की पांच सीटों के नतीजे, कौन मार रहा बाजी? पढ़ें अपडेट
इंडिया
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
क्रिकेट
तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!
तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
इंडिया
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
Home Tips
Gas Stove Safety: गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
एग्रीकल्चर
गेहूं बोने से पहले करें ये 5 काम, बाद में नहीं होगी परेशानी
गेहूं बोने से पहले करें ये 5 काम, बाद में नहीं होगी परेशानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget