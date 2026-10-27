Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?

क्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?

फसल बीमा योजना के नए नियम, जानें क्या जंगली जानवरों के हमले से बर्बाद हुई फसल पर भी मिलेगा सरकारी मुआवजा, किसानों के लिए क्लेम प्रोसेस, ज़रूरी शर्तें और आवेदन करने का पूरा सही तरीका

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 27 Oct 2026 09:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय किसानों के लिए खेती करना हमेशा से जोखिम भरा रहा है. कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी ओलावृष्टि महीनों की मेहनत पर पानी फेर देती है. इन प्राकृतिक आपदाओं के अलावा एक और बड़ी समस्या है, जिससे देश के लाखों किसान हर साल जूझते हैं- वह है जंगली जानवरों द्वारा फसलों को बर्बाद करना. नीलगाय, जंगली सूअर, हाथी और बंदरों का झुंड रातों-रात लहलहाती फसलों को नष्ट कर देता है.

लंबे समय से देश भर के किसान यह मांग कर रहे थे कि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी फसल बीमा के दायरे में लाया जाए. कृषि मंत्रालय के नए नियमों के तहत किसानों को इस बड़ी समस्या से राहत दे दी गई है. अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर जंगली जानवर आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा मिलेगा.

पहले क्या थे नियम और अब क्या हुआ बदलाव?

पहले के नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल उन्हीं आपदाओं को शामिल किया जाता था, जो इंसानों के नियंत्रण से बाहर थीं. जैसे सूखा, ओलावृष्टि या चक्रवातॉ. जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकथाम के योग्य माना जाता था, इसलिए इसे मुख्य बीमा कवर में जगह नहीं मिलती थी. लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है.

नए दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने राज्यों में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को एक अतिरिक्त कवर के रूप में शामिल कर सकती हैं. इसका मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष अधिक है, वहां के किसानों को अब अपनी डूबी हुई पूंजी वापस मिल सकेगी.

मुआवजा पाने के लिए क्या है क्लेम की प्रक्रिया?

अगर किसी किसान भाई की फसल को जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया है, तो मुआवजा पाने के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है. नए नियमों के मुताबिक, नुकसान होने के ठीक 72 घंटे के भीतर इसकी आधिकारिक सूचना देना जरूरी होता है. किसान सीधे फसल बीमा ऐप पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करते समय अपने प्रभावित खेत की लोकेशन के साथ तस्वीर जरूर अपलोड करें.

इसके अलावा किसान सरकार के आधिकारिक टोल-फ्री नंबर 14447 पर भी कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं. सूचना मिलने के बाद राजस्व और कृषि विभाग की एक संयुक्त टीम मौके पर आकर व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान का आकलन करती है और रिपोर्ट के आधार पर क्लेम की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है.

यह भी पढ़ें: खेत में लगी सब्जियों में लग रहे रहे हैं कीड़े? नुकसान से पहले करें ये काम

राज्यों के हिसाब से तय होते हैं नियम

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना का यह हिस्सा स्वैच्छिक है. यानी कौन से जंगली जानवरों को इस लिस्ट में रखना है और इसे किन-किन जिलों में लागू करना है, इसका अंतिम फैसला राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से करती हैं. उदाहरण के तौर पर, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में जहां जंगलों के पास वाले इलाकों में हाथियों या जंगली सूअरों का आतंक ज्यादा रहता है, वहां यह नियम किसानों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो रहा है.

हाल ही में केरल सरकार ने तो वन्यजीवों के हमले से फसलों के नुकसान पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को सीधे दोगुना कर दिया है, जिससे किसानों को प्रति फल और प्रति किलोग्राम के हिसाब से बड़ी राहत मिल रही है.

यह भी पढ़ें: किसानों को 6 लाख तक लोन, ब्याज सिर्फ 6%! जानें कैसे मिलेगा फायदा

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गेहूं बोने से पहले करें ये 5 काम, बाद में नहीं होगी परेशानी
गेहूं बोने से पहले करें ये 5 काम, बाद में नहीं होगी परेशानी
एग्रीकल्चर
कितने की आती है महाकौशली गाय, एक दिन में कितना देती है दूध?
कितने की आती है महाकौशली गाय, एक दिन में कितना देती है दूध?
एग्रीकल्चर
क्या है यूपी का राज्य पशुधन मिशन? किसानों को कैसे मिलेगा इसका फायदा
क्या है यूपी का राज्य पशुधन मिशन? किसानों को कैसे मिलेगा इसका फायदा
एग्रीकल्चर
नींबू के पौधे में नहीं बढ़ रहे फल, करें ये काम
नींबू के पौधे में नहीं बढ़ रहे फल, करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 में किसके साथ 'अब्दुल', यूपी में सियासत फुल! | UP Elections | Akhilesh | Owaisi
Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
महाराष्ट्र
Maharashtra MLC Election Result Live: सभी पांच सीटों के नतीजे, कौन मार रहा बाजी? पढ़ें अपडेट
LIVE: महाराष्ट्र MLC चुनाव की पांच सीटों के नतीजे, कौन मार रहा बाजी? पढ़ें अपडेट
इंडिया
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
क्रिकेट
तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!
तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
इंडिया
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
Home Tips
Gas Stove Safety: गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
एग्रीकल्चर
गेहूं बोने से पहले करें ये 5 काम, बाद में नहीं होगी परेशानी
गेहूं बोने से पहले करें ये 5 काम, बाद में नहीं होगी परेशानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget