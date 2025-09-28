ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि लड़कियां अपनी पसंद का वर न चुन सकें और उनकी वर्जिनिटी सुरक्षित रहे. बाजार में लड़कियों की कीमत उनकी सुंदरता और आकर्षण के आधार पर तय की जाती है. खूबसूरत लड़कियों की कीमत लाखों में हो सकती है. एक बार कोई युवक किसी लड़की को पसंद कर ले, तो लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार से मोलभाव करते हैं.