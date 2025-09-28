हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bride Market: भारत के इस पड़ोसी देश में खुल गए ब्राइड मार्केट, जानें कितने रुपये में मिल जाती है दुल्हन?

Bride Market: भारत के इस पड़ोसी देश में खुल गए ब्राइड मार्केट, जानें कितने रुपये में मिल जाती है दुल्हन?

Bride Market: भारत के एक पड़ोसी देश में एक परंपरा के तहत लड़कियों को ब्राइड मार्केट में बेचा जाता है. उनके दाम और नियम सुनकर दुनिया हैरान रह जाती है. चलिए इस बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 28 Sep 2025 03:09 PM (IST)
Bride Market: भारत के एक पड़ोसी देश में एक परंपरा के तहत लड़कियों को ब्राइड मार्केट में बेचा जाता है. उनके दाम और नियम सुनकर दुनिया हैरान रह जाती है. चलिए इस बारे में जानते हैं.

Bride Market: दुनिया में कई ऐसे रिवाज मौजूद हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. कुछ परंपराएं भारत में भी देखी जाती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह रूप और भी चौंकाने वाला हो जाता है. ऐसी ही एक प्राचीन परंपरा भारत के पड़ोसी देश में देखने को मिलती है, जहां लड़कियों को ब्राइड मार्केट में बेचा जाता है. यह रिवाज लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है और यहां के छोटे कस्बों में अभी भी प्रचलित है.

यह मार्केट बुल्गारिया में मौजूद है. यहां 12-13 साल की लड़कियों की बोली लगती है. लड़कियों को उनके परिवार वाले विशेष रूप से सजाकर, तैयार करके बाजार में ले जाते हैं. इनका चयन उनकी उम्र, रूप-रंग, और आकर्षण के आधार पर किया जाता है.
यह मार्केट बुल्गारिया में मौजूद है. यहां 12-13 साल की लड़कियों की बोली लगती है. लड़कियों को उनके परिवार वाले विशेष रूप से सजाकर, तैयार करके बाजार में ले जाते हैं. इनका चयन उनकी उम्र, रूप-रंग, और आकर्षण के आधार पर किया जाता है.
लड़कियों को भारी मेकअप और रंग-बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, ताकि उनका फिगर और सुंदरता अधिक आकर्षक दिखाई दे. यह परंपरा क्लाइजिस नामक कम्युनिटी के लोगों द्वारा निभाई जाती है.
लड़कियों को भारी मेकअप और रंग-बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, ताकि उनका फिगर और सुंदरता अधिक आकर्षक दिखाई दे. यह परंपरा क्लाइजिस नामक कम्युनिटी के लोगों द्वारा निभाई जाती है.
यह समुदाय मूलत: तांबे और पीतल के बर्तन और मूर्तियां बनाने का काम करता है. Kalaidzhis कम्युनिटी इस परंपरा पर गर्व करती है और उनका मानना है कि यह गरीब परिवारों के लिए अपने बच्चों की शादी अच्छे ढंग से कर पाने का एक अवसर है.
यह समुदाय मूलत: तांबे और पीतल के बर्तन और मूर्तियां बनाने का काम करता है. Kalaidzhis कम्युनिटी इस परंपरा पर गर्व करती है और उनका मानना है कि यह गरीब परिवारों के लिए अपने बच्चों की शादी अच्छे ढंग से कर पाने का अवसर है.
इस समुदाय के लोग बुल्गारिया में रोमा के नाम से जाने जाते हैं. इतिहासकारों के अनुसार, ये लोग 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान माइग्रेट होकर बुल्गारिया में बसे थे.
इस समुदाय के लोग बुल्गारिया में रोमा के नाम से जाने जाते हैं. इतिहासकारों के अनुसार, ये लोग 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान माइग्रेट होकर बुल्गारिया में बसे थे.
इस परंपरा में लड़कियों के लिए कई कड़े नियम बनाए गए हैं, जिन्हें आधुनिक दृष्टिकोण से बहुत रूढ़िवादी माना जाता है. इन नियमों के अनुसार लड़कियां किसी को डेट नहीं कर सकतीं, 12-13 साल की लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है.
इस परंपरा में लड़कियों के लिए कई कड़े नियम बनाए गए हैं, जिन्हें आधुनिक दृष्टिकोण से बहुत रूढ़िवादी माना जाता है. इन नियमों के अनुसार लड़कियां किसी को डेट नहीं कर सकतीं, 12-13 साल की लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है.
इसके अलावा लड़कियों को घर वालों के बिना कहीं भी जाना मना है, किसी पुरुष से व्यक्तिगत मेलजोल बढ़ाना मना है और उनका केवल अपनी कम्युनिटी के लड़कों से ही संपर्क हो सकता है. साथ ही साथ लव मैरिज करने वाली लड़कियों का बहिष्कार किया जाता है.
इसके अलावा लड़कियों को घर वालों के बिना कहीं भी जाना मना है, किसी पुरुष से व्यक्तिगत मेलजोल बढ़ाना मना है और उनका केवल अपनी कम्युनिटी के लड़कों से ही संपर्क हो सकता है. साथ ही साथ लव मैरिज करने वाली लड़कियों का बहिष्कार किया जाता है.
ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि लड़कियां अपनी पसंद का वर न चुन सकें और उनकी वर्जिनिटी सुरक्षित रहे. बाजार में लड़कियों की कीमत उनकी सुंदरता और आकर्षण के आधार पर तय की जाती है. खूबसूरत लड़कियों की कीमत लाखों में हो सकती है. एक बार कोई युवक किसी लड़की को पसंद कर ले, तो लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार से मोलभाव करते हैं.
ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि लड़कियां अपनी पसंद का वर न चुन सकें और उनकी वर्जिनिटी सुरक्षित रहे. बाजार में लड़कियों की कीमत उनकी सुंदरता और आकर्षण के आधार पर तय की जाती है. खूबसूरत लड़कियों की कीमत लाखों में हो सकती है. एक बार कोई युवक किसी लड़की को पसंद कर ले, तो लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार से मोलभाव करते हैं.
Published at : 28 Sep 2025 03:09 PM (IST)
