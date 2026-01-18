HAL में मिल रहा अप्रेंटिस का सुनहरा मौका, बिना रिटेन और इंटरव्यू होगा सेलेक्शन

आज के समय में युवाओं के लिए सरकारी संस्थान में काम सीखना किसी बड़े सपने से कम नहीं है. अगर आप इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या जनरल स्ट्रीम से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बिना लिखित परीक्षा नौकरी से जुड़ा अनुभव पाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है. HAL ने वर्ष 2026 के लिए अप्रेंटिस भर्ती की घोषणा कर दी है, जिसमें चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा. खास बात यह है कि इसमें न तो कोई लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू.

यह भर्ती उन युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है, जो पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए अपने करियर को मजबूत बनाना चाहते हैं. HAL जैसे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में प्रशिक्षण मिलना भविष्य में नौकरी के नए रास्ते खोल सकता है.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

HAL की इस भर्ती के तहत कुल 62 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे. ये पद तीन अलग-अलग श्रेणियों में हैं. जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस और जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस शामिल है. चयनित उम्मीदवारों को तय समय के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव मिलेगा और इंडस्ट्री की समझ भी बेहतर होगी.

शैक्षणिक योग्यता

अलग-अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग तय की गई है. इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस संबंधित शाखा में BE या BTech डिग्री, डिप्लोमा अप्रेंटिस संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा और जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस BCom, BSc या BCA डिग्री. ध्यान देने वाली बात यह है कि उम्मीदवार ने अपनी योग्यता 2021 से 2025 के बीच पूरी की हो.

आवेदन कैसे करें?

HAL अप्रेंटिस भर्ती 2026 में कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, बल्कि यह वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए होगी. इसके लिए सबसे पहले उम्मीदवार को NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. बिना NATS रजिस्ट्रेशन के किसी भी उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को 28 से 30 जनवरी 2026 के बीच तय तारीख पर सुबह 9 बजे HAL बैरकपुर स्थित ट्रेनिंग हॉल में पहुंचना होगा.

चयन कैसे होगा?

इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. चयन पूरी तरह उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा. इसी के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार होगी.चयनित उम्मीदवारों की सूची HAL की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

जरूरी दस्तावेज

वॉक-इन के समय उम्मीदवारों को आधार कार्ड, 10वीं का प्रमाण पत्र, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) दस्तावेज साथ लाने होंगे. सभी दस्तावेजों का मौके पर ही सत्यापन किया जाएगा.

