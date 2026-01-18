कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड, जानें अन्य राज्यों का मौसम
Today Weather Forecast IMD Alert: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. घने कोहरे के कारण रविवार को फ्लाइट और ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है. मौसम के मद्देनजर आईएमडी ने चेतावनी जारी की है.
उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में सर्दी और बढ़ गई है. राजधानी की बात करें तो दिल्ली और आस-पास के इलाकों में रविवार (18 जनवरी) को घने कोहरे की चादर दिखी, इस कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई. पूरे क्षेत्र में भीषण ठंड के कारण कई उड़ानों और रेल सेवाओं में भी देरी हुई. इसके अलावा राजधानी में वायु प्रदूषण भी जारी है. आज सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 439 तक पहुंच गया.
फ्लाइट और ट्रेनें प्रभावित
घने कोहरे के कारण एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइन्स ने एडवाइजरी जारी की है. देरी के कारण यात्रियों को अपनी फ्लाइट की स्थिति की जांच करने को कहा गया है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के अनुसार, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स डिले हुई हैं. घने कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनें प्रभावित हुईं. राजधानी, दुरंतो और गरीब रथ एक्सप्रेस सहित कई प्रीमियम ट्रेनें भी प्रभावित हुईं.
कहां-कहां शीतलहर की आशंका?
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 1-2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ इलाकों में शीतलहर की संभावना है. उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों तक (कोल्ड डे) शीत दिवस की स्थिति रह सकती है.
यूपी में बदल रहा मौसम
उत्तर प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों से मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है. राजधानी लखनऊ समेत पश्चिमी क्षेत्रों के कई जिले शनिवार को सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटे दिखे लेकिन करीब 10:30 तक धूप निकलने के बाद मौसम बेहतर हो गया. मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ और आस-पास के जिलों में अगले दो दिन घने कोहरे का पूर्वानुमान है.
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 व 23 जनवरी को छिटपुट बारिश हो सकती है. मध्य एवं पूर्वी प्रदेश में 20 जनवरी से कोहरे का असर कम होने लगेगा. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि शनिवार को बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा, यहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री पहुंच गया. 3.6 डिग्री तापमान के साथ हरदोई दूसरे स्थान पर रहा. लखनऊ में सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री रिकार्ड किया गया.
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के बाद न्यूनतम तापमान में तीन-चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी के आसार हैं. ज्यादातर जिलों में दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा छंटने से मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन शाम से लेकर सुबह करीब 10 बजे तक गलन का असर रहेगा.
बिहार का मौसम
बिहार में तेज धूप के कारण मौसम में नरमी आई है, लेकिन सुबह-शाम ठंड हो रही है. आईएमडी के अनुसार अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है, लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है. तराई वाले इलाकों में मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है.
