शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर भारत में सप्लाई करते थे ड्रग्स, खुलासे से क्रिकेट जगत हैरान

एक चौंकाने वाले खुलासे में दावा किया गया कि पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर समेत कई खिलाड़ी भारत में ड्रग्स सप्लाई किया करते थे. इस घिनौनी करतूत में पाकिस्तान के कई क्रिकेटर शामिल थे. मैच फिक्सिंग में तो पाकिस्तानी क्रिकेटर आगे थे ही, अब ड्रग्स की तस्करी में भी उनका नाम आ चुका है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आर वी एस मणि ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी क्रिकेटरों और पत्रकारों पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि भारत में ड्रग्स सप्लाई करना हमेशा से ही पाकिस्तान की आधिकारिक और सोची-समझी नीति रही. पाकिस्तानी चंद पैसों के लिए ऐसा करते थे. उन्होंने अपनी बातचीत में पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का नाम लिया. कई बार खुद क्रिकेटरों ने ड्रग्स ले जाने के बारे में कबूल किया. इसके बाद उन्हें पाकिस्तान हाई कमिशन वापस भेज दिया गया. उस वक्त ड्रग्स को निजी इस्तेमाल का नाम देकर मामले को रफा-दफा कर दिया गया था.

शाहिद अफरीदी का भी आया नाम

मणि ने कहा इस मामले में सलीम मलिक और शाहिद अफरीदी जैसे हाई प्रोफाइल खिलाड़ी भी इसमें शामिल थे. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. मैच फिक्सिंग के तो कई मामलों में पाकिस्तानी क्रिकेटरों को दोषी पाया जा चुका है.

ड्रग्स तस्करी में कोच की मौत

पाकिस्तान के तत्कालीन कोच बॉब वूल्मर की मौत को लेकर मणि ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कोच ने ड्रग्स सप्लाई का विरोध किया था. इसके बाद मार्च 2007 में वेस्टइंडीज में बॉब वूल्मर की संदिग्ध मौत हो गई. अगर सभी कड़ियों को जोड़ा जाए तो साफ पता चलता है कि ड्रग्स तस्करी का विरोध करने के चलते ही कोच को जान गंवानी पड़ी थी.

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