वनडे में सबसे सफल 'खब्बू' बल्लेबाजों की लिस्ट, नंबर-3 पर भारत का दिग्गज

वनडे क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों का अंदाज हमेशा से कुछ अलग रहा है. गेंदबाज के लिए एंगल बदलने से लेकर मैदान के अलग-अलग हिस्सों में शॉट लगाने तक, खब्बू बल्लेबाज कई बार मुकाबले का रुख बदल देते हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हुए, जिन्होंने लंबे समय तक वनडे में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया. रनों के आधार पर नजर डालें तो कुमार संगकारा, सनथ जयसूर्या, सौरव गांगुली, क्रिस गेल और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज इस सूची में शामिल हैं.

संगकारा ने बनाए सबसे ज्यादा रन

वनडे में सबसे सफल खब्बू बल्लेबाजों की इस खास सूची में श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा सबसे ऊपर हैं. उन्होंने वनडे करियर में 14,234 रन बनाए. संगकारा ने 404 मैचों की 380 पारियों में यह आंकड़ा हासिल किया. उनके बल्ले से 25 शतक और 93 अर्धशतक निकले. उनका सर्वोच्च स्कोर 169 रन रहा. लगातार रन बनाने की उनकी क्षमता और मुश्किल परिस्थितियों में पारी संभालने का अंदाज उन्हें महान बल्लेबाजों में शामिल करता है.

जयसूर्या ने लगाए 28 शतक

दूसरे नंबर पर श्रीलंका के ही विस्फोटक बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं. उन्होंने 445 वनडे मैचों में 13,430 रन बनाए. जयसूर्या के नाम 28 शतक और 68 अर्धशतक दर्ज हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 189 रन रहा. खास बात यह है कि रनों में संगकारा से पीछे होने के बावजूद शतकों के मामले में जयसूर्या इन पांचों बल्लेबाजों से आगे हैं.

तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. गांगुली ने 311 वनडे मैचों में 11,363 रन बनाए. उन्होंने 22 शतक और 72 अर्धशतक लगाए. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन रहा. ऑफ साइड पर शानदार स्ट्रोक खेलने वाले गांगुली ने अपने दौर में भारतीय वनडे टीम को एक नई आक्रामक पहचान देने में भी अहम भूमिका निभाई.

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गेल और लारा भी टॉप-5 में

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 10,480 रनों के साथ चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 25 शतक और 54 अर्धशतक लगाए. गेल का सर्वोच्च वनडे स्कोर 215 रन रहा. उनके हमले के सामने गेंदबाजों के लिए टिकना अक्सर मुश्किल होता था.ब्रायन लारा 10,405 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं. उनके नाम 19 शतक और 63 अर्धशतक हैं. लारा का सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर 169 रन रहा.

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