देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?

नदियों के पानी को मापने का पैमाना होता है उनका औसत वार्षिक प्रवाह, जिसे क्यूबिक किलोमीटर प्रति वर्ष में मापा जाता है. इसी आधार पर तय होता है कि कौन-सी नदी वास्तव में जलशक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली है, और इस पैमाने पर भारत में एक ही नदी का दबदबा सबसे ज्यादा है, और वह नाम है ब्रह्मपुत्र.