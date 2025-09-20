हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCity Of Diamonds: उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहा जाता है 'हीरे का शहर,' जानिए क्या है इस नाम के पीछे की वजह

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Sep 2025 08:22 PM (IST)
City Of Diamonds: यूं तो उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं और हर जिले के अपने खास पहचान है. कुछ जिले अपने इतिहास और संस्कृति के लिए मशहूर है तो कुछ खेती के लिए. लेकिन आज हम एक ऐसे जिले की बात करने जा रहे हैं जो कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता है. इसे डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं. आइए जानते हैं कौन सा है वह जिला.

बांदा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है. इसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है. यह खनिज संसाधन, खासकर हीरे काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं.
यह जगह डायमंड सिटी के नाम से इसलिए मशहूर है क्योंकि यहां पर हीरे की खान है.
यहां पर हीरो को चट्टानों में गहराई में बनी खानों से निकाला जाता है. इन कीमती पत्थरों को निकालने के लिए काफी मेहनत और खास तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है.
हीरों को निकालने के बाद दूसरे हीरे से काटा और पालिश किया जाता है. इससे हीरा चमकदार और पारदर्शी बनता है.
हीरे की खान स्थानीय अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान देती हैं. इस वजह से यहां पर रोजगार के अवसर भी बड़े हैं और साथ ही हीरा उद्योग को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है.
हीरे के अलावा बांदा बुंदेलखंड की एक शानदार सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. यहां के प्राकृतिक संसाधनों की वजह से इसके पारंपरिक और औद्योगिक महत्व को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है.
Published at : 20 Sep 2025 08:22 PM (IST)
Embed widget