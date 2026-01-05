आजकल लोग तला-भुना, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाने से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी भी है, जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होती है और ब्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है. यह है चीनी (खासकर सफेद चीनी और मीठे ड्रिंक्स में मिली एडेड शुगर). डॉक्टरों और लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक, रोजाना ज्यादा चीनी खाने से ब्रेन फॉग, मेमोरी कमजोर होना, डिप्रेशन और यहां तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. ऑस्टिन पर्लमटर (MD) कहते हैं कि तला-भुना या रिफाइंड कार्ब्स नहीं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीनी (खासकर लिक्विड शुगर यानी मीठे ड्रिंक्स) ब्रेन के लिए सबसे खराब है. यह चीज 99% लोग चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, बिस्किट या मिठाई में रोज लेते हैं.

ब्रेन को कैसे नुकसान पहुंचाती है चीनी?

ब्लड शुगर स्पाइक और क्रैश: जब आप ज्यादा चीनी लेते हैं तो ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर तेजी से गिरता है. इससे ब्रेन फॉग (दिमाग सुन्न होना) होने का खतरा और चिड़चिड़ापन बढ़ता है. साथ ही, फोकस में कमी होती है. 2025 में जारी हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई GI वाली चीनी ब्रेन के हिप्पोकैंपस (मेमोरी वाला हिस्सा) को नुकसान पहुंचाती है.

कैसे करें बचाव?

चाय-कॉफी में चीनी कम करें या छोड़ दें.

पैकेज्ड जूस, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स अवॉइड करें.

फ्रेश फ्रूट्स से मीठा लें. इनमें फाइबर होता है, जो शुगर को धीरे रिलीज करता है.

घर का खाना, साबुत अनाज, नट्स और हरी सब्जियां ज्यादा खाएं.

अगर मीठा चाहिए तो शहद, गुड़ या फ्रेश फ्रूट यूज करें, लेकिन कम मात्रा में.

