'ये रिश्ता' में फिर से आएगा लीप, मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
स्टार प्लस के शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही 7 साल का लीप आने वाला है. अब शो में अरमान और अभिरा की बेटी को बड़े होते दिखाया जाएगा. लेकिन, कहानी कैसे बदलेगी, चलिए जानते हैं.
राजन शाही के शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में 7 साल का लीप दिखाया जाएगा. बता दें 16 सालों से ये शो दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. शो में कई बार जनरेशन लीप के साथ-साथ छोटे लीप भी दिखाए गए हैं. अब जब शो की टीआरपी एक बार फिर से गिर रही है तो मेकर्स ने लीप का सहारा लेने का मन बना लिया है.
लीप के बाद शो की कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी. जल्द ही कई कलाकारों की शो में एंट्री होगी. अभी अरमान और अभिरा पर शो की कहानी चल रही है. लेकिन, लीप के बाद मायरा के ईर्द-गिर्द ही कहानी घूमेगी.चलिए बताते हैं कि शो में मायरा कौन बनने वाली है.
मेकर्स नई पीढ़ी करवाएंगे इंट्रोड्यूस
ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी हफ्तों के बाद इस बार टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित हुई है. हालांकि, मेकर्स इस बीच लीप की तैयारी कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार अब शो में नई पीढ़ी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा.
अभी शो की कहानी अभिरा पर आधारित है. लेकिन, लीप के बाद सबकुछ बदलने वाला है. लीप के बाद शो में अरमान और अभिरा होंगे लेकिन कहानी सिर्फ मायरा के ईर्द-गिर्द घूमेगी. शो में एक बार फिर से अरमान और अभिरा का रिश्ता कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है.
दोनों ही इस दौरान प्यार की परीक्षाएं देते हुए नजर आएंगे. इस बीच मायरा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाली है? अब इस सवाल का जवाब भी मिल चुका है. बता दें मायरा के किरदार के लिए सारा किल्लेदार को फाइनल किया गया है. दावा किया जा रहा है कि मेकर्स ने लीप के बाद की कास्टिंग करनी शुरू कर दी है और मायरा की खोज पूरी हो गई है.
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सारा ही मायरा बन रही है. सीरियल में सारा अब बड़ी मायरा की भूमिका में नजर आएंगी. सारा के अलावा शो में कई और कलाकार की एंट्री हो सकती है.
