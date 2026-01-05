हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे से करियर में ही छक्कों के मामले में दमदार पहचान बना ली है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेकर IPL तक वैभव के बल्ले से 115 से ज्यादा छक्के निकल चुके हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट में युवा प्रतिभाओं की चर्चा जब भी होती है, वैभव सूर्यवंशी का नाम तेजी से उभरता नजर आता है. घरेलू क्रिकेट से लेकर IPL तक, वैभव ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है. ESPN Info के आंकड़ों के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे से करियर में छक्के लगाने के मामले में अच्छी छाप छोड़ी है.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में छक्कों का हाल

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 8 मैच खेले हैं. इन मुकाबलों की 12 पारियों में उन्होंने 207 रन बनाए. हालांकि इस फॉर्मेट में उनका खेल थोड़ा संयमित रहा है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वैभव अब तक 6 छक्के ही लगा पाए हैं. इसका साफ मतलब है कि यहां उन्होंने टिककर खेलने को ज्यादा तवज्जो दी है.

लिस्ट ए क्रिकेट में दिखी आक्रामकता

लिस्ट ए क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला ज्यादा खुलकर बोला है. उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 353 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उनके नाम 23 गगनचुंबी छक्के दर्ज हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि वैभव सीमित ओवरों के क्रिकेट में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं.

टी20 क्रिकेट में छक्कों की बरसात

टी20 क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी का सबसे मजबूत फॉर्मेट माना जा रहा है. उन्होंने अब तक 18 टी20 मैचों की 18 पारियों में 701 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 62 छक्के निकले. इतनी कम पारियों में 60 से ज्यादा छक्के लगाना इस बात का संकेत है कि वैभव एक नैचुरल पावर हिटर हैं.

IPL में अलग ही अंदाज

IPL में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने खुद को बड़े मंच पर साबित किया है. उन्होंने 7 मैचों की 7 पारियों में 252 रन बनाए, जिसमें एक शानदार शतक भी शामिल है. IPL में वैभव अब तक 24 छक्के लगा चुके हैं. यह आंकड़ा बताता है कि दबाव वाले मुकाबलों में भी वह बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकते.

कुल मिलाकर कितने छक्के?

अगर सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर देखें, तो वैभव सूर्यवंशी अब तक अपने करियर में 115 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं. उम्र और अनुभव के हिसाब से यह आंकड़ा काफी प्रभावशाली है.  

Published at : 05 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Cricket Records Most Sixes Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
