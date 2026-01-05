दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी 5 जनवरी को सदन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया. इस पर स्पीकर ने कुछ विधायकों बाहर ले जाने के निर्देश दिए. फिर समूचे विपक्ष ने वॉक आउट कर दिया. सदन ने बाहर जाने के बाद विधायकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया.

आप विधायकों ने सदन में एलजी के अभिभाषण के दौरान प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया. इससे पहले उपराज्यपाल के अभिभाषण के बीच रोक टोक कर रहे विधायक संजीव, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार , सोमदत्त को स्पीकर ने बाहर ले जाने के निर्देश दिए.

दिल्ली में प्रदूषण पर क्या है आप का दावा?

विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि हमें विधानसभा से निकाला दिया गया क्योंकी हमलोग मास्क पहन कर गये थे. दिल्ली के लोग जहरीली प्रदूषण से मर रहे है. बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिये. दिल्ली में बीजेपी सरकार प्रदूषण को लेकर गलत आंकड़े दे रही है.

आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग चार महीने से साँस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों का दम घुट रहा है. AIIMS के डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल है. लेकिन दिल्ली सरकार डाटा चोरी कर रही है, GRAP सही से नहीं लगा रही है और दिल्ली के लोगों की दिक्कतों को दिखाने के लिए AAP के विधायक इंडस्ट्रियल मास्क पहनकर विधानसभा आए हैं.

विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले भी आप ने प्रदर्शन किया. आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज नेता विपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति और रेखा गुप्ता सरकार द्वारा की गई डाटा चोरी के ख़िलाफ़ किया विरोध प्रदर्शन

