हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइंसान ही नहीं चीटियां भी कर सकती हैं मेडिकल सर्जरी, इनके झुंड में भी होता है कोई न कोई डॉक्टर

इंसान ही नहीं चीटियां भी कर सकती हैं मेडिकल सर्जरी, इनके झुंड में भी होता है कोई न कोई डॉक्टर

Ants Medical Surgery: जिस सर्जरी को इंसान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है, वही काम अब चींटियां भी कर रही हैं. आइए जानें कि चींटियां अपने साथी की चोट को किस प्रकार से ठीक करती हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Dec 2025 01:51 PM (IST)
Ants Medical Surgery: जिस सर्जरी को इंसान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है, वही काम अब चींटियां भी कर रही हैं. आइए जानें कि चींटियां अपने साथी की चोट को किस प्रकार से ठीक करती हैं.

अब तक आपने अस्पतालों में डॉक्टरों को सर्जरी करते देखा होगा, लेकिन सोचिए अगर यही काम जंगल की सबसे छोटी जीव करे तो? विज्ञान की दुनिया से आई यह खबर हैरान करने वाली है. इंसानों के अलावा अब धरती पर एक और जीव मेडिकल ऑपरेशन करने में सक्षम पाया गया है. ये जीव चींटियां हैं, जो कि न औजार इस्तेमाल करती हैं, न दवाइयां, फिर भी अपने साथियों की जान बचा लेती हैं.

1/8
अब तक मेडिकल सर्जरी को सिर्फ इंसानों की विशेष क्षमता माना जाता था, लेकिन अमेरिका में हुई एक नई वैज्ञानिक खोज ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. शोध में सामने आया है कि कुछ खास प्रजाति की चींटियां अपने जख्मी साथियों का इलाज करने के लिए सर्जरी जैसी प्रक्रिया अपनाती हैं.
अब तक मेडिकल सर्जरी को सिर्फ इंसानों की विशेष क्षमता माना जाता था, लेकिन अमेरिका में हुई एक नई वैज्ञानिक खोज ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. शोध में सामने आया है कि कुछ खास प्रजाति की चींटियां अपने जख्मी साथियों का इलाज करने के लिए सर्जरी जैसी प्रक्रिया अपनाती हैं.
2/8
यही नहीं, जरूरत पड़ने पर वे अपने साथी की टांग को काटकर अलग भी कर देती हैं, ताकि उसकी जान बचाई जा सके. यह अनोखी क्षमता फ्लोरिडा में पाई जाने वाली कारपेंटर चींटियों में देखी गई है. ये चींटियां अपने घोंसले में रहने वाले साथियों की चोट को पहचान लेती हैं.
यही नहीं, जरूरत पड़ने पर वे अपने साथी की टांग को काटकर अलग भी कर देती हैं, ताकि उसकी जान बचाई जा सके. यह अनोखी क्षमता फ्लोरिडा में पाई जाने वाली कारपेंटर चींटियों में देखी गई है. ये चींटियां अपने घोंसले में रहने वाले साथियों की चोट को पहचान लेती हैं.
Published at : 26 Dec 2025 01:49 PM (IST)
Tags :
Ants Medical Surgery Ant Surgery Carpenter Ants

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
बिहार
पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India Tax Reforms 2025 Explained | Middle Class को कितना फायदा? | Paisa Live
Jaipur के Chomu में Masjid से बरसाए पत्थर, पुलिस ने पकड़ा तो फिर खाने लगा कसम । Jaipur Violence
Unnao Rape Case में Senger को High Court से जमानत मिलने पर पीड़िता समेत कई लोगों ने किया प्रदर्शन
Jaipur के Chomu में Masjid से पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन । Jaipur Violence
Jaipur में पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव, मस्जिद से पत्थर हटाने पर बढ़ा विवाद । Jaipur News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
बिहार
पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
टेलीविजन
2025 में दर्शकों को तरसे ये टीवी शोज, 'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
जनरल नॉलेज
Bangladesh Unrest: बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर कौन सा, यहां कितने में मिल जाती है जमीन
बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर कौन सा, यहां कितने में मिल जाती है जमीन
यूटिलिटी
इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका
इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका
हेल्थ
Intestinal Infection: चुपचाप पैर पसारती है आंत से जुड़ी यह बीमारी, ये लक्षण नजर आएं तो गलती से भी न करना इग्नोर
चुपचाप पैर पसारती है आंत से जुड़ी यह बीमारी, ये लक्षण नजर आएं तो गलती से भी न करना इग्नोर
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget