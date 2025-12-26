इंसान ही नहीं चीटियां भी कर सकती हैं मेडिकल सर्जरी, इनके झुंड में भी होता है कोई न कोई डॉक्टर

अब तक मेडिकल सर्जरी को सिर्फ इंसानों की विशेष क्षमता माना जाता था, लेकिन अमेरिका में हुई एक नई वैज्ञानिक खोज ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. शोध में सामने आया है कि कुछ खास प्रजाति की चींटियां अपने जख्मी साथियों का इलाज करने के लिए सर्जरी जैसी प्रक्रिया अपनाती हैं.