इंसान ही नहीं चीटियां भी कर सकती हैं मेडिकल सर्जरी, इनके झुंड में भी होता है कोई न कोई डॉक्टर
Ants Medical Surgery: जिस सर्जरी को इंसान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है, वही काम अब चींटियां भी कर रही हैं. आइए जानें कि चींटियां अपने साथी की चोट को किस प्रकार से ठीक करती हैं.
अब तक आपने अस्पतालों में डॉक्टरों को सर्जरी करते देखा होगा, लेकिन सोचिए अगर यही काम जंगल की सबसे छोटी जीव करे तो? विज्ञान की दुनिया से आई यह खबर हैरान करने वाली है. इंसानों के अलावा अब धरती पर एक और जीव मेडिकल ऑपरेशन करने में सक्षम पाया गया है. ये जीव चींटियां हैं, जो कि न औजार इस्तेमाल करती हैं, न दवाइयां, फिर भी अपने साथियों की जान बचा लेती हैं.
Published at : 26 Dec 2025 01:49 PM (IST)
