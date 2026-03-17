इस देश में विकिपीडिया कर दिया गया था ब्लॉक, वजह जानकर नहीं होगा यकीन

Wikipedia Ban: आज की डिजिटल दुनिया में विकिपीडिया जानकारी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि एक ऐसा भी समय था जब यह प्लेटफॉर्म तुर्की में पूरी तरह से बंद हो गया था. देश ने लगभग 3 सालों तक विकिपीडिया के सभी वर्जन पर रोक लगा दी थी. इससे ऑनलाइन सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी पर दुनिया पर में बहस छिड़ गई थी.

2017 में रोक की शुरुआत

29 अप्रैल 2017 को तुर्की के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण ने पूरे देश में विकिपीडिया पर रोक लगा दी थी. यह कार्रवाई देश के इंटरनेट नियमन कानून, जिसे कानून संख्या 5651 के नाम से भी जाना जाता है, के तहत की गई थी. यह रोक विकिपीडिया के हर भाषा वाले वर्जन पर लागू थी. इसका मतलब था कि तुर्की के नागरिक तकनीकी जुगाड़ का इस्तेमाल किए बिना प्लेटफार्म पर किसी भी लेख को नहीं पढ़ सकते थे.

आतंकवाद से जुड़े आरोप

तुर्की सरकार ने इस रोक को यह दावा करके सही ठहराया कि विकिपीडिया के कुछ लेखों में यह संकेत दिया गया था कि तुर्की आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है. अधिकारियों के मुताबिक कुछ पन्नों पर उन आरोपों की चर्चा की गई थी कि तुर्की ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे समूहों का समर्थन किया था. अधिकारियों के मुताबिक किए दावे गुमराह करने वाले थे और देश की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक थे.

विकिपीडिया पर बदनामी अभियान चलाने के आरोप

तुर्की के संचार मंत्रालय ने इस बात को भी कहा था कि यह वेबसाइट उन चीजों का हिस्सा बन गई थी जिसे उसने देश के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय बदनामी अभियान बताया. अधिकारियों ने मांग की कि विवादित लेखों को हटा दिया जाए या फिर उनमें बदलाव किया जाए. लेकिन विकिमीडिया फाउंडेशन ने सामग्री को हटाने से इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि ऐसा करना प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता और मुक्त ज्ञान के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा.

कानूनी लड़ाई अंतरराष्ट्रीय आंदोलन तक पहुंची

रोक लगाए जाने के बाद विकिमीडिया फाउंडेशन ने तुर्की की अदालत में इस फैसले को चुनौती दी. यह मामला आखिरकार कई कानूनी चरणों से गुजरा और बाद में मानवाधिकारों यूरोपीय अदालत तक पहुंचा.

तुर्की में उपयोगकर्ताओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विकिपीडिया ने वी मिस तुर्की नाम से एक वैश्विक अभियान शुरू किया. इस अभियान के हिस्से के तौर पर प्लेटफॉर्म ने कुछ समय के लिए अपने लोगो पर एक काली सेंसरशिप पट्टी दिखाई.

अदालत का ऐतिहासिक फैसला

26 दिसंबर 2019 को तुर्की की संवैधानिक अदालत ने फैसला सुनाया कि यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है. इस फैसले के बाद 15 जनवरी 2020 को तुर्की में विकिपीडिया तक पहुंच बहाल कर दी गई.

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