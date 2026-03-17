हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHindu Population Iran: क्या ईरान में भी है कोई मंदिर, जानें वहां कितनी है हिंदू आबादी?

Hindu Population Iran: क्या ईरान में भी है कोई मंदिर, जानें वहां कितनी है हिंदू आबादी?

Hindu Population Iran: मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि ईरान में कितनी हिंदू आबादी है और क्या वहां पर हिंदू मंदिर हैं?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 Mar 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Hindu Population Iran: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौरान दुनिया का ध्यान एक बार फिर से इस क्षेत्र की तरफ मुड़ गया है. जहां एक तरफ यह संघर्ष सुर्खियों में छाया हुआ है वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में एक अनोखा सवाल भी उठ रहा है. क्या ईरान में हिंदू मंदिर हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और साथ ही यह भी कि ईरान में कितनी हिंदू आबादी है.

ईरान में कितनी हिंदू आबादी?

ईरान में रहने वाले हिंदुओं की संख्या काफी सीमित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में लगभग 20000 से 40000 हिंदू रहते हैं. यह देश की 93 मिलियन की कुल आबादी का 0.05% से भी कम हिस्सा है. इसके अलावा भारत सरकार के हालिया आंकड़ों के मुताबिक लगभग 9000 भारतीय नागरिक जिनमें छात्र, व्यापारी और मजदूर शामिल हैं वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं. 

बंदर अब्बास का ऐतिहासिक विष्णु मंदिर 

ईरान में हिंदू विरासत के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक विष्णु मंदिर है. इसे स्थानीय रूप से इबादतगाह-ए-हिंदू के नाम से जाना जाता है. इसका मतलब होता है हिंदुओं का पूजा स्थल. इस मंदिर का निर्माण 1892 में गुजरात के उन हिंदू व्यापारियों ने करवाया था जो व्यापार के उद्देश्य से बंदर अब्बास के बंदरगाह शहर में आकर बस गए थे. इसके वास्तुकला काफी अनोखी है. इसमें भारतीय मंदिर वास्तुकला और ईरानी तत्वों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है. आज इस मंदिर में रोजाना पूजा पाठ नहीं होती. इसे एक सांस्कृतिक विरासत स्थल और संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है. 

चाबहार और तटीय व्यापार रास्तों के पास मंदिर 

एक और जरूरी स्थल चाबहार के बंदरगाह शहर के पास स्थित है. यहां एक हिंदू मंदिर है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण भी गुजराती व्यापारियों ने ही करवाया था. इन मंदिरों की स्थापना मुख्य रूप से तटीय व्यापार मार्गों के किनारे की गई थी. यहां भारतीय व्यापारी अक्सर व्यापार के सिलसिले में आया करते थे. ये मंदिर ना सिर्फ पूजा पाठ के स्थलों के रूप में काम करते थे बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते थे.

दूसरे शहरों में मंदिर 

ऐतिहासिक मंदिरों के अलावा तेहरान, जहेदान और इस्फहान जैसे शहरों में हिंदुओं के पूजा के छोटे स्थान भी होने की खबर है. इन जगहों पर हिंदू समुदाय के लोग दीवाली जैसे त्योहार मनाने और धार्मिक रस्में पूरी करने के लिए इकट्ठा होते हैं. 

हालांकि ईरान में हिंदू आबादी कम है लेकिन इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व काफी ज्यादा है. जो मंदिर आज भी बचे हुए हैं वे सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि दो प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास के प्रतीक हैं.

यह भी पढ़ें: इस देश में विकिपीडिया कर दिया गया था ब्लॉक, वजह जानकर नहीं होगा यकीन

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 17 Mar 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
ISRAEL IRAN WAR Hindu Population Iran Hindu Temples Iran History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Hindu Population Iran: क्या ईरान में भी है कोई मंदिर, जानें वहां कितनी है हिंदू आबादी?
क्या ईरान में भी है कोई मंदिर, जानें वहां कितनी है हिंदू आबादी?
जनरल नॉलेज
क्या परमाणु बम भी ले जा सकती है ईरान की सेज्जिल-2 मिसाइल, जानें कितनी मचाती है तबाही?
क्या परमाणु बम भी ले जा सकती है ईरान की सेज्जिल-2 मिसाइल, जानें कितनी मचाती है तबाही?
जनरल नॉलेज
Wikipedia Ban: इस देश में विकिपीडिया कर दिया गया था ब्लॉक, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
इस देश में विकिपीडिया कर दिया गया था ब्लॉक, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
Camera Phone Rules: जापान में कैमरा शटर साउंड को नहीं कर सकते बंद, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जापान में कैमरा शटर साउंड को नहीं कर सकते बंद, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: '...तो वह सच्चा मुसलमान नहीं...',मुस्लिम देशों को ईरान ने भेजा ओपन लेटर, पैगंबर मोहम्मद का मैसेज भी दिया
'...तो वह सच्चा मुसलमान नहीं...',मुस्लिम देशों को ईरान ने भेजा ओपन लेटर, पैगंबर मोहम्मद का मैसेज भी दिया
हरियाणा
Haryana Politics: हरियाणा में इस फैसले ने बचा ली कांग्रेस की लाज, बड़ूी मुश्किल से जीत पाए एक राज्यसभा सीट
हरियाणा में इस फैसले ने बचा ली कांग्रेस की लाज, बड़ूी मुश्किल से जीत पाए एक राज्यसभा सीट
विश्व
400 अफगान लोगों का कातिल पाकिस्तान! तालिबान ने लगाया आरोप तो बोला- 'हमने अस्पताल पर...'
400 अफगान लोगों का कातिल पाकिस्तान! तालिबान ने लगाया आरोप तो बोला- 'हमने अस्पताल पर...'
स्पोर्ट्स
IPL में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय दिग्गज शामिल, देखें टॉप 5
IPL में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय दिग्गज शामिल, देखें टॉप 5
बॉलीवुड
नोरा फतेही-संजय दत्त के अश्लील गाने ‘सरके चुनर’ पर बढ़ता जा रहा बवाल, अब सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई शिकायत
‘सरके चुनर’ गाने पर बढ़ता जा रहा बवाल, अब सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई शिकायत
विश्व
काबुल धुआं-धुआं, PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक पर भड़के पाकिस्तानी मंजूर पश्तीन, बोले- 'शर्म करनी चाहिए'
काबुल धुआं-धुआं, PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक पर भड़के पाकिस्तानी मंजूर पश्तीन, बोले- 'शर्म करनी चाहिए'
जनरल नॉलेज
क्या परमाणु बम भी ले जा सकती है ईरान की सेज्जिल-2 मिसाइल, जानें कितनी मचाती है तबाही?
क्या परमाणु बम भी ले जा सकती है ईरान की सेज्जिल-2 मिसाइल, जानें कितनी मचाती है तबाही?
हेल्थ
Endometriosis Pregnancy: क्या है एंडोमेट्रियोसिस, जानें महिलाओं की फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करती है यह बीमारी?
क्या है एंडोमेट्रियोसिस, जानें महिलाओं की फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget