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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunny Deol ने क्यों नहीं किया गुटखा और पान मसाला का एड? करोड़ों का ऑफर क्यों ठुकराया?

Sunny Deol ने क्यों नहीं किया गुटखा और पान मसाला का एड? करोड़ों का ऑफर क्यों ठुकराया?

पान मसाला और गुटखा का एड करने पर सनी देओल ने कहा है, 'मैं पान मसाला के विज्ञापन नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं.'

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 17 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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सनी देओल सिर्फ बड़े पर्दे के सुपरस्टार नहीं हैं, रीयल लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि फैन उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं. सनी देओल ने कहा है कि उनके लिए स्टारडम से ज्यादा उनका जमीर मायने रखता है. शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे दिग्गज कलाकारों के 'विमल' विज्ञापनों को लेकर महाराष्ट्र एफडीए (FDA) की जांच और बढ़ते विवाद के बीच सनी देओल ने बताया है कि ऐसे एड करने के लिए उनका जमीर नहीं मानता.

हाल ही में सनी देओल ने एक पॉडकास्ट में कहा कि वो ऐसे ऑफर्स को कई बार ठुकरा चुके हैं.

सनी देओल ने कहा, 'मैं पान मसाला के विज्ञापन नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं. मैं गुटखा जैसी चीजों का प्रचार नहीं करूंगा. मुझे ऑफर्स आते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा.'

हाल ही में बंटवारा 1947 में दिखे स्टार ने कहा, 'मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसमें मुझे विश्वास न हो. मुझे नहीं लगता कि इनका प्रचार करना अच्छी बात है. कितनी चीजें नहीं करता क्योंकि मेरा जमीर नहीं मानता इसलिए, और जो करनी होती है वो कर लेता हूं.'


Sunny Deol ने क्यों नहीं किया गुटखा और पान मसाला का एड? करोड़ों का ऑफर क्यों ठुकराया?

सनी देओल ने ये भी कहा है कि पैसों के लिए वो हर काम नहीं करते. इससे जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, 'अगर मैं पैसे के लिए कुछ करने की कोशिश भी करूं, तो मेरा दिल उसे पीछे धकेल देता है. मैं यह क्यों कर रहा हूं? मैं यह किसके लिए कर रहा हूं? क्या मैं यह सिर्फ पैसे के लिए करना चाहता हूं?' जब अंदर से ऐसे सवाल उठते हैं, तो मैं एक कदम पीछे हट जाता हूं.'

FDA ने तीन स्टार्स को नोटिस जारी किया

आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पान मसाला के विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस स्टार्स पर FDA ने आरोप लगाया है कि यह विज्ञापन प्रतिबंधित एक निजी पान मसाला का अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रचार हो सकता है. 

FDA के मुताबिक, विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए ब्रांड नाम, संवाद और प्रस्तुति से एक निजी ब्रांड को पान मसाला से जोड़ने का संदेश जाता है. महाराष्ट्र में 13 जुलाई 2026 के आदेश के तहत पान मसाला जैसे प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगाई गई है.

सनी देओल की लेटेस्ट फिल्म

वर्कफ्रंट की बात करें तो 14 अगस्त को सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' रिलीज हुई. तीन दिनों में इस फिल्म ने इंडिया में नेट 26.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. सनी देओल के साथ इसमें प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल लीड रोल में हैं. 

Published at : 17 Aug 2026 10:17 AM (IST)
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