Netanyahu Salary: इजरायली संसद 'नेसेट' की 120 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं. बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है, जबकि उनके पूरे गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुई हैं. विपक्षी दलों के खाते में 48 और अरब दलों को 19 सीटें मिली हैं. किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं मिल सका. इस राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे नेताओं के वेतन और सुविधाओं का ब्योरा लोगों का ध्यान खींच रहा है.

चुनावी नतीजों के बीच आय पर चर्चा

हालिया आंकड़ों के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मासिक वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. भारतीय रुपयों के हिसाब से उनकी प्रतिमाह सैलरी लगभग 18 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. हालांकि, इजरायल में राष्ट्रपति का वेतन प्रधानमंत्री से भी अधिक है. यदि इस आंकड़े की तुलना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मासिक आय से करें, तो नेतन्याहू की कमाई उनसे कई गुना अधिक नजर आती है.

दो साल बाद हुआ वेतन संशोधन

इजरायल में भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति के कारण पिछले दो वर्षों से शीर्ष प्रशासनिक पदों और अधिकारियों की सैलरी वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी. हाल ही में इस रोक को हटाते हुए बड़ा वेतन संशोधन लागू किया गया है. इस नए फैसले के तहत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की मासिक आय में एक साथ बढ़ोतरी की गई है.

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नेतन्याहू और इजराइली राष्ट्रपति का मासिक वेतन

संशोधन से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मासिक सैलरी 55,812 शेकेल थी. इसमें लगभग 6,000 शेकेल की बढ़ोतरी होने के बाद अब उनका नया वेतन करीब 61,491 शेकेल प्रति माह तय हुआ है. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 18 लाख रुपये बनती है. ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि इजरायल में प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले शीर्ष व्यक्ति नहीं हैं; वहां के राष्ट्रपति यित्जाक बोजी हर्जोग की सैलरी 64,564 शेकेल से बढ़कर 71,082 शेकेल (लगभग 21 लाख रुपये) हो चुकी है.

कैबिनेट मंत्रियों की कमाई में उछाल

देश के प्रशासनिक ढांचे में सिर्फ राष्ट्र प्रमुख ही नहीं, बल्कि कैबिनेट के अन्य सदस्यों की आय भी बढ़ाई गई है. इजरायल के सरकारी मंत्रियों का वेतन 49,850 शेकेल से बढ़ाकर 54,957 शेकेल यानी लगभग 16 लाख रुपये महीना कर दिया गया है. इसके साथ ही उप-मंत्रियों का मासिक पारिश्रमिक बढ़कर 48,000 शेकेल के स्तर पर पहुंच गया है. सांसदों के रुके हुए भत्तों को भी हाल ही में जारी कर दिया गया है.

भारतीय पीएम की सैलरी कितनी?

भारत में प्रधानमंत्री का वेतन संसदीय नियमों के आधार पर तय होता है, जो मूल रूप से एक संसद सदस्य (MP) को मिलने वाले वेतन और विभिन्न भत्तों का कुल योग होता है. भारतीय प्रधानमंत्री को हर महीने करीब 2,80,000 रुपये का कुल वेतन मिलता है. इस हिसाब से उनकी सालाना आय लगभग 33.6 लाख रुपये बैठती है. इस कुल राशि में सांसद के रूप में मिलने वाली बेसिक पे, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, दैनिक भत्ता और सत्कार भत्ता जैसी मदें शामिल रहती हैं.





पीएम मोदी को मिलने वाली अन्य सुविधाएं

वेतन के अलावा भारत के प्रधानमंत्री को कई संवैधानिक एवं आधिकारिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. इनमें नई दिल्ली में आधिकारिक आवास (7, लोक कल्याण मार्ग), उच्चतम स्तर की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) सुरक्षा घेरा, और देश-विदेश यात्राओं के लिए विशेष विमान एयर इंडिया वन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त दैनिक कामकाज के लिए बख्तरबंद गाड़ियां, मुफ्त चिकित्सा सेवा और पीएमओ का पूरा स्टाफ उपलब्ध कराया जाता है.

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