समंदर में बढ़ा भारत का दबदबा, पहली बार INS विक्रांत पर उतरा राफेल मरीन, PAK की उड़ी नींद

भारतीय नौसेना ने राफेल मरीन फाइटर जेट को अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर पहली ही बार में सफलतापूर्वक उतारकर यह साबित कर दिया कि भारत की समुद्री शक्ति अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है. यह सफलता नौसैनिक पायलटों की अद्वितीय महारत को दर्शाती है. INS विक्रांत और राफेल मरीन की यह जोड़ी इस बात की गारंटी है कि अब समंदर पर केवल भारत की ताकत का परचम लहराएगा. इंडियन नेवी ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा वीडियो भी शेयर किया है.

नौसेना के मुताबिक, 29 अक्टूबर को विमान ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर अपनी पहली लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी की. इस सफल परीक्षण के साथ ही भारतीय नौसेना में राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को शामिल करने और उन्हें परिचालन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है. इस परीक्षण की खास बात यह है कि विमान ने एयरक्राफ्ट कैरियर के सीमित आकार वाले उड़ान डेक पर पहली ही कोशिश में उतरने में सफलता हासिल की.

भारतीय नेवी पायलटों ने दिखाया साहस

एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट की लैंडिंग सामान्य हवाई अड्डे पर उतरने से काफी अलग और चुनौतीपूर्ण होती है. यहां विमान को बेहद कम दूरी में अपनी स्पीड नियंत्रित करते हुए डेक पर उतरना होता है. इसके लिए पायलट को सटीक नियंत्रण और स्पेशल फ्लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है. एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के बीच एक तैरते हुए हवाई अड्डे की तरह काम करता है, लेकिन इसकी उड़ान पट्टी जमीन पर बने हवाई अड्डों की तरह उतनी लंबी नहीं होती. ऐसे में लड़ाकू विमानों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है, ताकि वे कम दूरी में उड़ान भर सकें और पोत पर सुरक्षित उतर सकें.

A Rafale Marine aircraft successfully landed onboard #IndianNavy's indigenous Aircraft Carrier #INSVikrant on its maiden attempt on 29 Oct 26. The ongoing trials mark the first steps towards operationalisation of the aircraft in the #IndianNavy. https://t.co/gIZ0h3nl80 — SpokespersonNavy (@indiannavy) October 30, 2026

समंदर में बढ़ा भारत का दबदबा

राफेल मरीन इसी तरह के समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन किया गया लड़ाकू विमान है. आईएनएस विक्रांत पर राफेल मरीन की सफल लैंडिंग केवल एक परीक्षण नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना में इस लड़ाकू विमान के परिचालन की दिशा में शुरुआती कदम है. इस समय विमान के परीक्षण जारी हैं. इन परीक्षणों के जरिए विमान को भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. इन परीक्षणों का उद्देश्य राफेल मरीन और आईएनएस विक्रांत के बीच संचालन संबंधी अनुकूलता को सुनिश्चित करना है. इससे यह भी साबित करने की दिशा में काम होगा कि विमान भारतीय विमानवाहक पोत के उड़ान डेक से समुद्री परिस्थितियों में किस तरह संचालित किया जा सकता है.

भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस पोत को देश में ही तैयार किया गया है. इसके साथ राफेल मरीन जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान का संचालन भारतीय नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित युद्धक क्षमता को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. 29 अक्टूबर को हुई सफल लैंडिंग के बाद अब राफेल मरीन के परीक्षणों का अगला चरण अहम होगा. इन परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के साथ भारतीय नौसेना में इस विमान को परिचालन के लिए तैयार करने का रास्ता आगे बढ़ेगा. इस तरह आईएनएस विक्रांत के डेक पर राफेल मरीन की पहली ही कोशिश में सफल लैंडिंग ने भारत की समुद्री विमानन क्षमता में एक नए अध्याय की शुरुआत की है.

PAK की उड़ी नींद

INS विक्रांत के डेक पर राफेल मरीन की सफल लैंडिंग से पाकिस्तानी रक्षा हलकों में भारी खलबली मच गई है. राफेल मरीन और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की यह घातक जोड़ी हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक बढ़त को कई गुना बढ़ा देगी, जिससे पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक समीकरण पूरी तरह डगमगा गए हैं.