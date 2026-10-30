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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजहोमी जहांगीर भाभा कौन थे, कैसे पड़ी भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव?

होमी जहांगीर भाभा कौन थे, कैसे पड़ी भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव?

Homi Jehangir Bhabha Birth Anniversary: आज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती मनाई जा रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के परमाणु कार्यक्रम में उनका क्या योगदान रहा.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Oct 2026 07:04 AM (IST)
Homi Jehangir Bhabha Birth Anniversary: आज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती मनाई जा रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के परमाणु कार्यक्रम में उनका क्या योगदान रहा.

Homi Jehangir Bhabha Birth Anniversary: डॉ होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था. उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है. भौतिक विज्ञानी के रूप में मशहूर भाभा ने ऐसे वैज्ञानिक संस्थानों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है जिससे भारत को परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है. आइए जानते हैं कि उनके द्वारा भारत के परमाणु कार्यक्रम के नींव कैसे रखी गई थी.

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होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था. उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की. यहां उन्होंने भौतिकी में पीएचडी की डिग्री हासिल की और एडवांस्ड वैज्ञानिक अनुसंधान में विशेषज्ञता भी हासिल की.
होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था. उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की. यहां उन्होंने भौतिकी में पीएचडी की डिग्री हासिल की और एडवांस्ड वैज्ञानिक अनुसंधान में विशेषज्ञता भी हासिल की.
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भाभा ने कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक बड़ा योगदान दिया. इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग पर उनके काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. इसे भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है. उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि इतनी बड़ी थीं कि उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए पांच बार नामांकित किया गया था.
भाभा ने कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक बड़ा योगदान दिया. इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग पर उनके काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. इसे भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है. उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि इतनी बड़ी थीं कि उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए पांच बार नामांकित किया गया था.
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भाभा का ऐसा मानना था कि एडवांस्ड अनुसंधान क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारत को मजबूत वैज्ञानिक संस्थानों की जरूरत है. मार्च 1944 में उद्योगपति जे.आर.डी टाटा के सहयोग से उन्होंने भारत में एक हाई लेवल वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा. इस विजन के परिणामस्वरुप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई.
भाभा का ऐसा मानना था कि एडवांस्ड अनुसंधान क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारत को मजबूत वैज्ञानिक संस्थानों की जरूरत है. मार्च 1944 में उद्योगपति जे.आर.डी टाटा के सहयोग से उन्होंने भारत में एक हाई लेवल वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा. इस विजन के परिणामस्वरुप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई.
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टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की औपचारिक स्थापना में 1945 में हुई. भाभा इसके संस्थापक निदेशक बने और उन्होंने इसे मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद की.
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की औपचारिक स्थापना में 1945 में हुई. भाभा इसके संस्थापक निदेशक बने और उन्होंने इसे मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद की.
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आजादी के बाद भाभा ने परमाणु अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया. परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 में पारित किया गया था और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई. इसके पहले अध्यक्ष भाभा ही बने.
आजादी के बाद भाभा ने परमाणु अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया. परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 में पारित किया गया था और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई. इसके पहले अध्यक्ष भाभा ही बने.
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भारत में परमाणु अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए 1954 में मुंबई के ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई. बाद में यह संस्थान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाने लगा.
भारत में परमाणु अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए 1954 में मुंबई के ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई. बाद में यह संस्थान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाने लगा.
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1956 में एक बड़ा मील का पत्थर तब आया जब ट्रॉम्बे में अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर को चालू किया गया. यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था और भारत की विकसित होती परमाणु विज्ञान क्षमताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी.
1956 में एक बड़ा मील का पत्थर तब आया जब ट्रॉम्बे में अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर को चालू किया गया. यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था और भारत की विकसित होती परमाणु विज्ञान क्षमताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी.
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भारत में थोरियम के बड़े भंडार को देखते हुए बाबा ने तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया. इसका उद्देश्य दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था. उनकी दूर दृष्टि ने परमाणु अनुसंधान को भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरत से जोड़ा. 24 जनवरी 1966 को फ्रांस में मोंट ब्लैंक के पास एयर इंडिया के एक विमान हादसे में भाभा का निधन हो गया.
भारत में थोरियम के बड़े भंडार को देखते हुए बाबा ने तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया. इसका उद्देश्य दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था. उनकी दूर दृष्टि ने परमाणु अनुसंधान को भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरत से जोड़ा. 24 जनवरी 1966 को फ्रांस में मोंट ब्लैंक के पास एयर इंडिया के एक विमान हादसे में भाभा का निधन हो गया.
Published at : 30 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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