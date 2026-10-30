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होमी जहांगीर भाभा कौन थे, कैसे पड़ी भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव?
Homi Jehangir Bhabha Birth Anniversary: आज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती मनाई जा रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के परमाणु कार्यक्रम में उनका क्या योगदान रहा.
Homi Jehangir Bhabha Birth Anniversary: डॉ होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था. उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है. भौतिक विज्ञानी के रूप में मशहूर भाभा ने ऐसे वैज्ञानिक संस्थानों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है जिससे भारत को परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है. आइए जानते हैं कि उनके द्वारा भारत के परमाणु कार्यक्रम के नींव कैसे रखी गई थी.
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