होमी जहांगीर भाभा कौन थे, कैसे पड़ी भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव?

भारत में थोरियम के बड़े भंडार को देखते हुए बाबा ने तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया. इसका उद्देश्य दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था. उनकी दूर दृष्टि ने परमाणु अनुसंधान को भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरत से जोड़ा. 24 जनवरी 1966 को फ्रांस में मोंट ब्लैंक के पास एयर इंडिया के एक विमान हादसे में भाभा का निधन हो गया.