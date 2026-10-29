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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSky Colour: पृथ्वी से नीला तो चांद से काला क्यों दिखता है आसमान, क्या है इसकी वजह?

Sky Colour: पृथ्वी से नीला तो चांद से काला क्यों दिखता है आसमान, क्या है इसकी वजह?

Sky Colour: पृथ्वी पर हवा का वायुमंडल होने और सूर्य की रोशनी के बिखरने के कारण आसमान नीला दिखाई देता है, जबकि चांद से आसमान पूरी तरह काला नजर आता है. चलिए इसका कारण जान लेते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 29 Oct 2026 12:11 PM (IST)
Sky Colour: पृथ्वी पर हवा का वायुमंडल होने और सूर्य की रोशनी के बिखरने के कारण आसमान नीला दिखाई देता है, जबकि चांद से आसमान पूरी तरह काला नजर आता है. चलिए इसका कारण जान लेते हैं.

जब भी हम रोज सुबह अपनी नजरें उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें यह चारों तरफ से चमकीले नीले रंग का नजर आता है. लेकिन इसके ठीक उलट, जब हमारे अंतरिक्ष यात्री या वैज्ञानिक चांद या अंतरिक्ष से इस दुनिया को देखते हैं, तो उनके सामने आसमान का नजारा पूरी तरह बदल जाता है. वहां से देखने पर यह खूबसूरत नीला आसमान एक गहरी और डरावनी काली चादर की तरह दिखाई देता है.

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एक ही सूरज, एक ही रोशनी और एक ही सौरमंडल होने के बावजूद रंगों का यह अंतर लोगों को हैरान करता है. इस अद्भुत बदलाव के पीछे कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही सरल और रोचक नियम काम करता है, जिसे समझना हर किसी के लिए बेहद आसान और दिलचस्प है.
एक ही सूरज, एक ही रोशनी और एक ही सौरमंडल होने के बावजूद रंगों का यह अंतर लोगों को हैरान करता है. इस अद्भुत बदलाव के पीछे कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही सरल और रोचक नियम काम करता है, जिसे समझना हर किसी के लिए बेहद आसान और दिलचस्प है.
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हमारी इस खूबसूरत धरती के चारों तरफ हवा और गैसों का एक बहुत घना आवरण मौजूद है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में वायुमंडल कहते हैं. यह वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी अनगिनत गैसों के छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है.
हमारी इस खूबसूरत धरती के चारों तरफ हवा और गैसों का एक बहुत घना आवरण मौजूद है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में वायुमंडल कहते हैं. यह वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी अनगिनत गैसों के छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है.
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जब सूर्य की रोशनी अंतरिक्ष के खाली सफर को तय करके हमारी धरती के इस वायुमंडल के अंदर कदम रखती है, तो उसका सामना इन छोटे-छोटे गैसों के कणों से होता है. यहीं से आसमान के रंग बदलने की पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है.
जब सूर्य की रोशनी अंतरिक्ष के खाली सफर को तय करके हमारी धरती के इस वायुमंडल के अंदर कदम रखती है, तो उसका सामना इन छोटे-छोटे गैसों के कणों से होता है. यहीं से आसमान के रंग बदलने की पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है.
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देखने में सूरज की यह रोशनी हमें बिल्कुल सफेद और साफ नजर आती है, लेकिन असलियत में यह सात अलग-अलग रंगों का एक मेल होती है. विज्ञान के नियमों के अनुसार हर रंग की अपनी एक खास तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ होती है. इसमें लाल और पीले रंग की वेवलेंथ काफी लंबी होती है, जबकि नीले और बैंगनी रंग की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है.
देखने में सूरज की यह रोशनी हमें बिल्कुल सफेद और साफ नजर आती है, लेकिन असलियत में यह सात अलग-अलग रंगों का एक मेल होती है. विज्ञान के नियमों के अनुसार हर रंग की अपनी एक खास तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ होती है. इसमें लाल और पीले रंग की वेवलेंथ काफी लंबी होती है, जबकि नीले और बैंगनी रंग की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है.
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छोटी वेवलेंथ होने के कारण नीला रंग हवा के कणों से टकराकर बहुत तेजी से चारों दिशाओं में फैलने लगता है. जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से टकराती हैं, तो नीली रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है. इसे विज्ञान की भाषा में रेले प्रकीर्णन कहा जाता है.
छोटी वेवलेंथ होने के कारण नीला रंग हवा के कणों से टकराकर बहुत तेजी से चारों दिशाओं में फैलने लगता है. जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से टकराती हैं, तो नीली रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है. इसे विज्ञान की भाषा में रेले प्रकीर्णन कहा जाता है.
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यह बिखरा हुआ नीला प्रकाश जब चारों तरफ फैल जाता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमें पूरा आसमान चमकीला नीला दिखाई देने लगता है. इसके अलावा हमारी आंखें भी नीले रंग के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, जिस वजह से यह नीलापन हमें और भी अधिक साफ तौर पर नजर आता है.
यह बिखरा हुआ नीला प्रकाश जब चारों तरफ फैल जाता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमें पूरा आसमान चमकीला नीला दिखाई देने लगता है. इसके अलावा हमारी आंखें भी नीले रंग के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, जिस वजह से यह नीलापन हमें और भी अधिक साफ तौर पर नजर आता है.
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अब सवाल यह उठता है कि चांद पर जाने के बाद यही नजारा क्यों बदल जाता है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह हवा, गैसों या बादलों का कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है. वहां चारों तरफ सिर्फ खाली जगह यानी निर्वात की स्थिति बनी रहती है.
अब सवाल यह उठता है कि चांद पर जाने के बाद यही नजारा क्यों बदल जाता है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह हवा, गैसों या बादलों का कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है. वहां चारों तरफ सिर्फ खाली जगह यानी निर्वात की स्थिति बनी रहती है.
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जब चांद की सतह पर हवा के कण ही नहीं होंगे, तो सूर्य से आने वाली सफेद रोशनी हवा में टकराकर बिखर नहीं पाएगी. चूंकि चांद पर प्रकाश को फैलाने वाला कोई माध्यम या वायुमंडल ही नहीं होता, इसलिए वहां सूर्य की रोशनी का प्रकीर्णन यानी बिखराव संभव नहीं हो पाता.
जब चांद की सतह पर हवा के कण ही नहीं होंगे, तो सूर्य से आने वाली सफेद रोशनी हवा में टकराकर बिखर नहीं पाएगी. चूंकि चांद पर प्रकाश को फैलाने वाला कोई माध्यम या वायुमंडल ही नहीं होता, इसलिए वहां सूर्य की रोशनी का प्रकीर्णन यानी बिखराव संभव नहीं हो पाता.
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बिना फैलाव के जब सूर्य का प्रकाश सीधे हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, तो अंतरिक्ष यात्रियों को चांद से देखने पर आसमान का रंग पूरी तरह काला नजर आता है. वहां उन्हें रोशनी सिर्फ सूरज की सीधी दिशा से ही मिलती है, बाकी चारों तरफ घना अंधेरा और कालापन ही दिखाई देता है.
बिना फैलाव के जब सूर्य का प्रकाश सीधे हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, तो अंतरिक्ष यात्रियों को चांद से देखने पर आसमान का रंग पूरी तरह काला नजर आता है. वहां उन्हें रोशनी सिर्फ सूरज की सीधी दिशा से ही मिलती है, बाकी चारों तरफ घना अंधेरा और कालापन ही दिखाई देता है.
Published at : 29 Oct 2026 12:11 PM (IST)
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