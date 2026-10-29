देखने में सूरज की यह रोशनी हमें बिल्कुल सफेद और साफ नजर आती है, लेकिन असलियत में यह सात अलग-अलग रंगों का एक मेल होती है. विज्ञान के नियमों के अनुसार हर रंग की अपनी एक खास तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ होती है. इसमें लाल और पीले रंग की वेवलेंथ काफी लंबी होती है, जबकि नीले और बैंगनी रंग की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है.