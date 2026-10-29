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Sky Colour: पृथ्वी से नीला तो चांद से काला क्यों दिखता है आसमान, क्या है इसकी वजह?
Sky Colour: पृथ्वी पर हवा का वायुमंडल होने और सूर्य की रोशनी के बिखरने के कारण आसमान नीला दिखाई देता है, जबकि चांद से आसमान पूरी तरह काला नजर आता है. चलिए इसका कारण जान लेते हैं.
जब भी हम रोज सुबह अपनी नजरें उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें यह चारों तरफ से चमकीले नीले रंग का नजर आता है. लेकिन इसके ठीक उलट, जब हमारे अंतरिक्ष यात्री या वैज्ञानिक चांद या अंतरिक्ष से इस दुनिया को देखते हैं, तो उनके सामने आसमान का नजारा पूरी तरह बदल जाता है. वहां से देखने पर यह खूबसूरत नीला आसमान एक गहरी और डरावनी काली चादर की तरह दिखाई देता है.
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