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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMidterm Elections: मिडटर्म हारकर भी राष्ट्रपति कैसे बने रहेंगे ट्रंप? जानें अमेरिका का कानून

Midterm Elections: मिडटर्म हारकर भी राष्ट्रपति कैसे बने रहेंगे ट्रंप? जानें अमेरिका का कानून

Midterm Elections: मिडटर्म चुनाव में बहुमत गंवाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पद पर बने रहेंगे, हालांकि संसद पर विरोधी दल का कब्जा होने से उनके लिए नए कानून बनाना और नीतियां लागू करना कठिन हो जाएगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 30 Oct 2026 04:57 PM (IST)
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Midterm Elections: अमेरिका में आगामी मिडटर्म चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. अमेरिकी विधायी प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि निचले सदन के सदस्य हर दो साल में चुने जाते हैं. यही कारण है कि कार्यकाल के ठीक मध्य में होने वाले इन चुनावों को मिडटर्म इलेक्शन कहा जाता है. यदि इन चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को संसद में हार का सामना भी करना पड़ता है, तब भी उनके राष्ट्रपति पद पर कोई खतरा नहीं मंडराएगा. ऐसा अमेरिकी शासन व्यवस्था और संविधान में निहित विशिष्ट शक्तियों के कारण होता है.

अमेरिकी संसद का ढांचा 

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अमेरिकी विधायिका यानी कांग्रेस दो प्रमुख सदनों से मिलकर बनी है. पहला निचला सदन 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' है, जिसमें कुल 435 सीटें हैं और इसका कार्यकाल मात्र दो वर्षों का होता है. दूसरा ऊपरी सदन 'सीनेट' है, जिसकी कुल क्षमता 100 सदस्यों की है. सीनेटरों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन प्रत्येक दो वर्ष में इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं. आगामी चुनावों में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है, जो सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर हो रहा है.

मिडटर्म चुनाव क्या है?

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ जब प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो उसे आम चुनाव की श्रेणी में रखा जाता है. इसके विपरीत, राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के ठीक मध्य में होने वाले संसदीय चुनावों को मिडटर्म या मध्यावधि चुनाव कहा जाता है. वर्ष 2024 में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे. वर्ष 2026 में उनके दूसरे कार्यकाल के दो साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए 3 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाले ये चुनाव राष्ट्रपति के प्रदर्शन पर जनता की सीधी प्रतिक्रिया और मध्यावधि समीक्षा माने जा रहे हैं.

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Midterm Elections: मिडटर्म हारकर भी राष्ट्रपति कैसे बने रहेंगे ट्रंप? जानें अमेरिका का कानून

भारतीय और अमेरिकी व्यवस्था में अंतर

भारत की संसदीय प्रणाली में जिस राजनीतिक दल या गठबंधन के पास निचले सदन यानी लोकसभा में बहुमत होता है, वही केंद्र सरकार का संचालन करता है. यदि वहां सरकार अपना बहुमत खो देती है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ता है. इसके बिल्कुल उलट, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था लागू है. वहां राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा अलग से किया जाता है. यही कारण है कि कांग्रेस में बहुमत खोने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप को अपना पद छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और वे अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे.

बहुमत खोने पर राष्ट्रपति के समक्ष चुनौतियां

भले ही संसद में हारने से राष्ट्रपति की कुर्सी न जाए, लेकिन इसका उनकी कार्यशैली और सरकारी नीतियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. यदि डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर लेती है, तो ट्रंप प्रशासन के लिए नए कानून बनाना और वार्षिक बजट पास कराना बेहद जटिल हो जाएगा. अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई भी नया कानून बनाने या करों में बदलाव करने के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य होती है. संसद में विरोधी दल का दबदबा होने पर सरकार की नई योजनाओं और प्रमुख नीतियों पर ब्रेक लग सकता है.

अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियां 

अमेरिकी कांग्रेस केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्यपालिका के कामकाज और खर्चों पर सीधी नजर भी रखती है. यदि डेमोक्रेट्स हाउस में बहुमत हासिल करते हैं, तो वे अपनी संसदीय समितियों के माध्यम से ट्रंप प्रशासन के फैसलों की औपचारिक जांच शुरू कर सकते हैं. इमिग्रेशन नीति, सरकारी खर्चों, प्रशासनिक फैसलों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सुनवाई बुलाई जा सकती है. इसके अलावा, सीनेट के पास राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली उच्च न्यायिक व प्रशासनिक नियुक्तियों और अंतरराष्ट्रीय संधियों को मंजूरी देने का विशिष्ट अधिकार होता है.


Midterm Elections: मिडटर्म हारकर भी राष्ट्रपति कैसे बने रहेंगे ट्रंप? जानें अमेरिका का कानून

दोनों सदनों के बीच संतुलन

यदि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिल भी जाता है, तो भी वे अपनी मर्जी से कोई भी कानून पारित नहीं करवा सकते. किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए हाउस और सीनेट दोनों से पारित होना अनिवार्य होता है. यदि सीनेट पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण बरकरार रहता है, तो वे विरोधी दल द्वारा लाए गए प्रस्तावों को खारिज कर सकते हैं. इसके विपरीत, यदि सीनेट में डेमोक्रेट्स और हाउस में रिपब्लिकन आ जाएं, तो भी विधायी प्रक्रिया रुक जाएगी. यह द्विसदनीय व्यवस्था किसी भी एक दल को पूर्ण रूप से निरंकुश होने से रोकती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 30 Oct 2026 04:57 PM (IST)
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