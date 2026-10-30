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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजR.K. Sinha Death: राज्यसभा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा को कितनी मिलती थी पेंशन, अब कौन हकदार?

R.K. Sinha Death: राज्यसभा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा को कितनी मिलती थी पेंशन, अब कौन हकदार?

R.K. Sinha Death: हाल ही में राज्यसभा के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर के सिन्हा का निधन हो गया है. आइए जानते हैं कि उन्हें कितनी पेंशन दी जाती थी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 30 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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  • पूर्व सांसद, वरिष्ठ भाजपा नेता आरके सिन्हा का निधन।
  • भाजपा संस्थापक, SIS ग्रुप अध्यक्ष, लंबा राजनीतिक सफर।
  • अब उनकी पत्नी को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

R.K. Sinha Death: राज्यसभा के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ रविंद्र किशोर सिन्हा जिन्हें आमतौर पर आर.के. सिंह के नाम से जाना जाता है का शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को नोएडा में निधन हो गया. वे लगभग 75 साल के थे. ऐसा बताया जाता है कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे. ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद वे काफी वक्त तक कोमा में रहे. उनके निधन से राजनीतिक हल्कों में शोक की लहर है.

अपने राजनीतिक कैरियर के अलावा सिन्हा SIS ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कंपनी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सेवा देने वाली एक बड़ी संस्था है.  उनके निधन के बाद पूर्व सांसदों पर लागू होने वाले पेंशन नियमों पर चर्चा हो रही है. 

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संसदीय कानून के तहत पेंशन 

पूर्व सांसदों को दी जाने वाली पेंशन संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत आती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पूर्व सांसद को हर महीने कम से कम 31000 रुपये की मूल पेंशन दी जाती है.

सिन्हा 2014 से 2020 तक राज्यसभा सदस्य रहे और उन्होंने संसद में 6 साल का कार्यकाल पूरा किया. सामान्य 5 साल के कार्यकाल से ज्यादा एक अतिरिक्त वर्ष सेवा देने के कारण उन्हें हर महीने ₹2500 की अतिरिक्त राशि मिलती थी. इस आधार पर उनकी मासिक पेंशन लगभग ₹33,500 थी. यह आंकड़ा न्यूनतम मूल पेंशन और उनके छठे साल की सेवा के लिए मिलने वाली अतिरिक्त राशि को मिलाकर बनता है. 


R.K. Sinha Death: राज्यसभा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा को कितनी मिलती थी पेंशन, अब कौन हकदार?

फैमिली पेंशन किसे मिलती है?

संसदीय नियमों के मुताबिक किसी पूर्व सांसद के निधन के बाद उनकी पेंशन को फैमिली पेंशन में बदला जा सकता है. इस नियम के तहत सांसद के जीवन साथी या फिर पात्र आश्रित को जीवन भर पेंशन की आधी राशि पाने का अधिकार होता है.

सिन्हा के मामले में उनकी पत्नी श्रीमती रीता किशोर सिन्हा को फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र बताया गया है. अगर उनकी बताई गई ₹33,500 की मासिक पेंशन का लगभग 50% हिस्सा निकाला जाए तो पारिवारिक पेंशन लगभग ₹16,750 प्रति माह होगी. 


R.K. Sinha Death: राज्यसभा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा को कितनी मिलती थी पेंशन, अब कौन हकदार?

भाजपा के साथ लंबा जुड़ाव 

आर.के सिन्हा भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और वह पार्टी से तबसे जुड़े हुए हैं जब इसे जन संघ के नाम से जाना जाता था. उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का करीबी माना जाता था. 

उनके संसदीय सफर की शुरुआत 2014 में हुई थी जब वह राज्यसभा पहुंचे. वे 2020 तक उच्च सदन के सदस्य रहे. अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों के अलावा उन्होंने SIS ग्रुप की स्थापना की और इसके अध्यक्ष रहे. 

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पटना में अंतिम श्रद्धांजलि

नोएडा में निधन के बाद सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा. लोग शहर के पाटलिपुत्र इलाके में स्थित अन्नपूर्णा भवन में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे. उनके निधन के साथ ही एक ऐसे राजनीतिक और व्यावसायिक करियर का अंत हो गया जिसमें राज्यसभा में सेवा, भाजपा के साथ लंबा जुड़ाव और SIS ग्रुप की स्थापना शामिल थी. पेंशन के नियमों के मुताबिक अब पूर्व सांसद के निधन के बाद उनके परिवार को मिलने वाले लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. 

यह गणना उनके 6 साल के संसदीय कार्यकाल को दर्शाती है. इसमें अतिरिक्त राशि उस 1 साल के लिए जुड़ी है जो 5 साल के सामान्य कार्यकाल से ज्यादा था. पारिवारिक लाभ पेंशन का आधा हिस्सा है.

SIS ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के साथ-साथ एक पेशेवर करियर भी बनाया. जनसंघ के दिनों से ही भाजपा के साथ उनका जुड़ाव, राज्यसभा में उनका 6 साल का कार्यकाल और कंपनी का नेतृत्व करना यह सभी उनके सार्वजनिक और पेशेवर जीवन के जरूरी हिस्सा रहे.

पूर्व सांसदों के लिए पेंशन के नियम उनके निधन के बाद उनके परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को दर्शाते हैं. सिन्हा के मामले में उनकी मासिक संसदीय पेंशन से पारिवारिक पेंशन में बदलाव का मतलब है कि उनके पात्र जीवन साथी को लागू नियमों के तहत आर्थिक सहायता मिलना जारी रहेगा.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 30 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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