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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर ने किसे ठहराया ऑकलैंड में मिली हार का दोषी, जानें चौथे टी20 के बाद क्या बोले

श्रेयस अय्यर ने किसे ठहराया ऑकलैंड में मिली हार का दोषी, जानें चौथे टी20 के बाद क्या बोले

ऑकलैंड में खेले गए चौथे टी20 में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें न्यूजीलैंड ने 87 रनों से जीत दर्ज की. जानिए हार का ठीकरा श्रेयस अय्यर ने किस पर फोड़ा.

Written By : शिवम |  Updated at : 30 Oct 2026 06:07 PM (IST)
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न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 में भारत को 87 रनों से हराया. ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए इस मैच में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. गेंदबाजों का प्रदर्शन खराब रहा, जिससे मेजबान टीम 259 के टोटल तक पहुंच गई. श्रेयस अय्यर ने भी मैच के बाद माना कि गेंदबाजी में कमी रह गई. नितीश कुमार रेड्डी ने तो 4 ओवरों में 16 की इकॉनमी से रन लुटाए, प्रिंस यादव ने भी 49 रन खर्चे. मयंक यादव ने बेशक 3 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने भी 48 रन दिए.

श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा, "हमारी गेंदबाजी में कुछ कमी रह गई. पावरप्ले में, खासकर तीसरे ओवर में, उन्हें वहां से मोमेंटम मिल गया. ग्लेन फिलिप्स के शॉट्स शानदार थे, कई शॉट्स को देखकर तो मुझे भी बहुत मजा आया. अब पीछे मुड़कर देखने और यह सोचने की जरूरत है कि हम कैसे वापसी कर सकते हैं. हमें फिर से अपनी रणनीति पर काम करना होगा और उसे सही ढंग से लागू करना होगा."

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सीखना के अच्छा अनुभव रहा- अय्यर

श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, "मैदान का आकार ऐसा होने वाला है, इस पर हमने पहले ही बात की थी. कई प्लेयर्स के लिए यह पहली बार था, इसलिए उनके लिए खुद को ढालना आसान नहीं था. पहले तीन मैचों में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, वह शानदार था. यह सीखने का एक बहुत अच्छा अनुभव रहा."

भारत के गेंदबाजों के प्रदर्शान की बात करें तो मयंक यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, उन्होंने पहले ही ओवर में टिम सेफर्ट का विकेट लिया था. हालांकि उन्होंने 48 रन भी दिए. प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट लिया, नितीश कुमर ने 4 ओवर में 64 रन खर्चे. उन्होंने अपने एक ही ओवर में 32 रन देकर शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था. अक्षर पटेल ने भी 3 ओवर में 43 रन दिए.

बल्लेबाजी भी रही खराब

बेशक भारत की गेंदबाजी खराब रही, लेकिन सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ना भी सही नहीं होगा. बल्लेबाजी भी खराब रही, क्योंकि 260 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आपने 2 विकेट पहले ही ओवर में गंवा दिए थे. संजू सैमसन 4 और फिर ईशान किशन शून्य पर आउट हो गए थे, जिसके बाद भारत के लगातार विकेट गिरते ही रहे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 30 Oct 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM SHREYAS IYER IND VS NZ
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