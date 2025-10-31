एक्सप्लोरर
शिवांगी जोशी का ग्रेसफुल लुक सोशल मीडिया पर छाया, हर फ्रेम में बिखेरा जलवा
Graceful Shivangi Joshi: टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने अपने नए फोटोशूट से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी को ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा के किरदार से घर-घर में पहचान मिली, आज भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं. उनकी सिंपलीसिटी, खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी ने उन्हें टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल किया है. हाल ही में शिवांगी ने अपने नए फोटोशूट से सोशल मीडिया पर फिर से सबका ध्यान खींच लिया है. उनका ग्रेसफुल और एलीगेंट लुक फैंस के बीच खूब चर्चा में है.
Published at : 31 Oct 2025 12:36 PM (IST)
टेलीविजन
