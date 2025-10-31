हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शिवांगी जोशी का ग्रेसफुल लुक सोशल मीडिया पर छाया, हर फ्रेम में बिखेरा जलवा

Graceful Shivangi Joshi: टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने अपने नए फोटोशूट से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 12:36 PM (IST)
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी को ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा के किरदार से घर-घर में पहचान मिली, आज भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं. उनकी सिंपलीसिटी, खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी ने उन्हें टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल किया है. हाल ही में शिवांगी ने अपने नए फोटोशूट से सोशल मीडिया पर फिर से सबका ध्यान खींच लिया है. उनका ग्रेसफुल और एलीगेंट लुक फैंस के बीच खूब चर्चा में है.

शिवांगी जोशी ने इस लुक में एक खूबसूरत ग्रे-ब्लू रंग का लहंगा पहना है. इस लहंगे पर मल्टीकलर एम्ब्रॉयडरी और सीक्विन वर्क किया गया है जो इसे बेहद रिच और एलीगेंट बनाता है. फैब्रिक की शाइन और फ्लो दोनों ही कमाल के हैं.
लहंगे के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज़ कैरी किया है, जो स्लीवलेस है और डीप नेक डिजाइन में बना हुआ है. ब्लाउज़ पर भी डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो उनके लुक को और अट्रैक्टिव बना रही है.
इस आउटफिट के साथ शिवांगी ने हल्का, नेट वाला डुपट्टा कैरी किया है. इस डुपट्टे पर छोटे-छोटे ग्लिटर स्टोन्स जड़े हैं जो उनके पूरे लुक में एक चमक जोड़ते हैं. उन्होंने इसे बहुत ग्रेसफुल अंदाज में ओढ़ा है.
शिवांगी का मेकअप बेहद नैचुरल रखा गया है. हल्के पिंक लिप्स, न्यूड आईशैडो और डेवी बेस मेकअप ने उनके चेहरे को एक ग्लोइंग टच दिया है. माथे पर छोटा सा बिंदी उनके ट्रेडिशनल चार्म को और बढ़ा रहा है.
हेयरस्टाइल की बात करें तो शिवांगी ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला छोड़ा है. यह हेयरस्टाइल उनके आउटफिट और चेहरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खा रही है और उन्हें एक रॉयल प्रिंसेस लुक दे रही है.
ज्वेलरी के लिए शिवांगी ने मिनिमल पर एलीगेंट एक्सेसरीज़ पहनी हैं. उन्होंने स्टेटमेंट रिंग्स, चोकर नेकलेस और झुमके पहने हैं जो उनके पूरे लुक को परफेक्ट बैलेंस दे रहा हैं.
शिवांगी का यह लुक सिंपलीसिटी और स्टाइल का शानदार मिक्स है. उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वह फैशन की दुनिया में भी उतनी ही जीनियस हैं जितनी एक्टिंग में.
फिलहाल शिवांगी टीवी शो और वेब प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं. वह हाल ही में “बरसातें - मौसम प्यार का” में नजर आई थीं और अब “बड़े अच्छे लगते हैं” जैसे लोकप्रिय शो में भी काम कर रही हैं. इसके अलावा, वह अपने आने वाले म्यूजिक वीडियोज़ और नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी में बिजी हैं. साथ ही, सोशल मीडिया पर भी वह काफी एक्टिव रहती हैं और अपने खूबसूरत लुक्स से फैंस को लगातार इंप्रेस कर रही हैं.
Published at : 31 Oct 2025 12:36 PM (IST)
