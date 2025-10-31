फिलहाल शिवांगी टीवी शो और वेब प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं. वह हाल ही में “बरसातें - मौसम प्यार का” में नजर आई थीं और अब “बड़े अच्छे लगते हैं” जैसे लोकप्रिय शो में भी काम कर रही हैं. इसके अलावा, वह अपने आने वाले म्यूजिक वीडियोज़ और नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी में बिजी हैं. साथ ही, सोशल मीडिया पर भी वह काफी एक्टिव रहती हैं और अपने खूबसूरत लुक्स से फैंस को लगातार इंप्रेस कर रही हैं.