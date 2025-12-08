सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कई वीडियो चर्चा में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. इसी तरह एक ताजा वीडियो लोगों की भावनाओं को झकझोर रहा है, जिसमें एक नन्ही बच्ची किसी धार्मिक आयोजन के दौरान मंच पर बैठे कथावाचक को देखते ही बेहद भावुक हो जाती है. बच्ची की मासूमियत, उसकी आंखों में उमड़ आए आंसू और अपनी भावनाओं को संभाल न पाने का ये दृश्य इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर हर कोई कह रहा है कि इतनी छोटी उम्र में इतना गहरा भाव किसी से जुड़ जाना सच में दुर्लभ है.

धीरेंद्र शास्त्री को देखकर भावुक हुई छोटी बच्ची

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक धार्मिक कार्यक्रम का मंच सजाया गया है और सामने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री बैठे हुए हैं. ठीक वहीं, एक नन्ही बच्ची अचानक उनके सामने पहुंचती है. जैसे ही वह कथावाचक को नजदीक से देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है. बच्ची की इस प्रतिक्रिया को देखकर आसपास बैठे लोग भी हैरान रह जाते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि बच्ची अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही है और बार-बार हाथ हिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही है.

वारने लगी और फिर दिया फ्लाइंग किस

इसके बाद बच्ची धीरेंद्र शास्त्री को देखकर बच्ची उन्हें वारती है और अपने दोनों हाथों को सिर पर ले जाती है. इसके बाद भी बच्ची की भावनाएं थमने का नाम नहीं लेती और वो बच्ची धीरेंद्र शास्त्री को फ्लाइंग किस तक दे डालती है जिसके बाद धीरेंद्र शास्त्री जोर से हंस पड़ते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

यूजर्स ने दी अलग अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो को @shauryabjym नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अंधविश्वास का चश्मा छोटे बच्चों को भी पहना दिया गया है. एक और यूजर ने लिखा...अपनी अपनी भावना है, बच्ची को वो पसंद है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...धार्मिक आयोजन ठीक है, लेकिन बच्चों में ऐसी भावना पढ़ाई के लिए आए तो ज्यादा ठीक है.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स