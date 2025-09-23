एक्सप्लोरर
कौन हैं 'बालिका वधू' के होने वाले पति? 30 सितंबर को रचाने वाली हैं मिलिंद संग शादी
Milind Chandwani Pictures: टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अविका गोर अब रियल लाइफ में दुल्हन बनने जा रही हैं. क्या आप जानतें हैं कि कौन हैं ‘बालिका वधू’ की होने वाले पति मिलिंद?
टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर शो ‘बालिका वधू’ से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर अब अपनी रियल लाइफ में दुल्हन बनने जा रही हैं. 30 सितंबर का दिन उनके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसी दिन वह सात फेरे लेंगी. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तैयारियों की झलकियां फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं. तो चलिए तस्वीरों के जरिए जानते हैं कौन हैं ये ‘बालिका वधू’ की होने वाले पति मिलिंद.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 23 Sep 2025 03:03 PM (IST)
Tags :Avika Gor Milind Chandwani
टेलीविजन
10 Photos
कौन हैं 'बालिका वधू' के होने वाले पति? 30 सितंबर को रचाने वाली हैं मिलिंद संग शादी
टेलीविजन
10 Photos
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं 'ये रिश्ता' की 'विद्या', बहू अभिरा को देती हैं मात
टेलीविजन
7 Photos
बेटे के जन्म के 9 महीने बाद फिर मां बनने वाली हैं देवोलीना भट्टाचार्जी? एक्ट्रेस की बेबी बंप के साथ तस्वीरें देख हैरान हुए फैंस
टेलीविजन
10 Photos
बालिका वधू की गहना की खूबसूरती के आगे आगे फीकी पड़ जाती है आनंदी, यकीन नहीं तो खुद देख लें ये 10 फोटोज
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
विश्व
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion