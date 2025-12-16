एक्सप्लोरर
Year Ender: इन 7 एक्टर्स ने 2025 में टीवी पर किया धांसू कमबैक, इन कलाकारों पर दर्शकों ने खूब लुटाया प्यार
टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्होंने साल 2025 में धमाकेदार कमबैक किया.इस लिस्ट में स्मृति ईरानी से लेकर प्रियंका चाहर चौधरी तक का नाम शामिल हैं. चलिए दिखाते हैं इन सेलेब्स की लिस्ट..
टीवी इंडस्ट्री कब किस स्टार की किस्मत चमक जाए और कब लाइमलाइट से गायब हो जाए ये कोई नहीं जानता. उन्हीं में से कुछ सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल धमाकेदार कमबैक किया किया है और छा गए हैं.
1/7
2/7
Published at : 16 Dec 2025 08:38 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है सबसे अलग? श्वेता तिवारी के ये स्टाइलिश लुक्स बनेंगे परफेक्ट चॉइस
टेलीविजन
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में छा जाएगा आपके ग्लैमर का जादू, रुबीना दिलैक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
दिल्ली NCR
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
क्रिकेट
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है सबसे अलग? श्वेता तिवारी के ये स्टाइलिश लुक्स बनेंगे परफेक्ट चॉइस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion