स्मृति ईरानी ने इसी साल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से छोटे पर्दे पर वापसी की है. एक्ट्रेस को तुलसी की भूमिका में फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. टीआरपी लिस्ट में ये शो लंबे वक्त से नंबर वन पर बना हुआ है.