टीवी की पार्वती ने दिखाई बेटी की पहली झलक, फोटोज शेयर करते हुए बताया क्या रखा नाम
Celebration: टीवी की पार्वती सोनारिका भदौरिया ने बेटी की पहली झलक शेयर कर नाम बताया हैं. फरवरी 2024 में विकास पराशर से शादी के बाद अब बनी हैं मां.
टीवी की पार्वती बनकर पहचान बनाने वाली सोनारिका भदौरिया की लाइफ में इन दिनों खुशियों की डबल डोज़ है. शादी के बाद अब एक्ट्रेस ने अपनी नन्ही बेटी की पहली झलक दिखाकर फैंस को इमोशनल कर दिया है. फोटोज में सोनारिका अपनी बेटी को गोद में लिए नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ झलक रही है. साथ ही, उन्होंने बेटी का नाम भी बताया, जिसे सुनकर फैंस भी बेहद खुश हुए और सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार हो गई.
Published at : 16 Dec 2025 12:59 PM (IST)
