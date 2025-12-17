एक्सप्लोरर
दिशा वकानी से अंगघा भोसले तक, टीवी के वो एक्टर्स जिन्होंने कम उम्र में लिया रिटायरमेंट
Celebrity Retirement: कई टीवी स्टार्स ने पॉपुलैरिटी के बीच एक्टिंग छोड़कर अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ और इनर पीस को चुना, और लाइमलाइट से दूर हो गए
हिंदी टेलीविजन की दुनिया में कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की,लेकिन जब करियर अच्छे फेज़ में था. तब उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली. किसी ने फैमिली लाइफ को चुना, तो किसी ने अपनी मेंटल पीस और पर्सनल हैप्पीनेस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी. ऐसे कई टीवी स्टार्स हैं जिन्होंने जरूरत से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है.
Published at : 17 Dec 2025 06:48 AM (IST)
टेलीविजन
