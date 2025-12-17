दिशा वकानी से अंगघा भोसले तक, टीवी के वो एक्टर्स जिन्होंने कम उम्र में लिया रिटायरमेंट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदिशा वकानी से अंगघा भोसले तक, टीवी के वो एक्टर्स जिन्होंने कम उम्र में लिया रिटायरमेंट

Celebrity Retirement: कई टीवी स्टार्स ने पॉपुलैरिटी के बीच एक्टिंग छोड़कर अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ और इनर पीस को चुना, और लाइमलाइट से दूर हो गए

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Dec 2025 06:48 AM (IST)
हिंदी टेलीविजन की दुनिया में कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की,लेकिन जब करियर अच्छे फेज़ में था. तब उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली. किसी ने फैमिली लाइफ को चुना, तो किसी ने अपनी मेंटल पीस और पर्सनल हैप्पीनेस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी. ऐसे कई टीवी स्टार्स हैं जिन्होंने जरूरत से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है.

सबसे पहले बात करते हैं रुचा हसाबनीस की. ‘साथ निभाना साथिया’ में राशि का रोल निभाकर वह घर-घर में फेमस हो गई थीं. उनकी क्यूट एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग को ऑडियंस ने खूब पसंद किया.
लेकिन शादी के बाद रुचा ने एक्टिंग छोड़ने का डिसीजन लिया और पूरी तरह अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस करने लगीं. आज भी फैंस उन्हें राशि के किरदार में याद करते हैं.
Published at : 17 Dec 2025 06:48 AM (IST)
