लिविंग एरिया से बालकनी तक बेहद आलीशान है 'गोरी मेम' का घर, देखें इनसाइड तस्वीरें

एक्ट्रेस का बेडरूम भी उनके घर की तरह ही बहुत सुकून भरा और सिंपल है. इस रूम में व्हाइट और लाइट ब्लू जैसे कलर्स का यूज किया गया है, जिससे पूरा माहौल शांत और आरामदायक लगता है. बेडरूम में ज़्यादा भारी फर्नीचर नहीं है, सब कुछ सिंपल रखा गया है.