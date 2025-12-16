एक्सप्लोरर
लिविंग एरिया से बालकनी तक बेहद आलीशान है 'गोरी मेम' का घर, देखें इनसाइड तस्वीरें
Saumya Tandon Inside House Pic: एक्ट्रेस सौम्या टंडन का घर बेहद ही आलीशान है. हाल ही में उन्होंने अपने घर की झलक दिखाई है. इसी बीच आइए देखते हैं उनका ये खूबसूरत की इनसाइड तस्वीरें.
टीवी शो भाभी भी घर पर हैं फेम एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने हाल ही में पिंकविला से बातचीत में दर्शकों को अपना घर दिखाया. उन्होंने बताया कि उनके इस खूबसूरत घर को बनाने में किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली गई, बल्कि उन्होंने इसे खुद डिजाइन किया है. सौम्या ने कहा कि उनके घर का हर कोना उनकी पर्सनैलिटी को दिखाता है. बाहर से भले ही कुछ चीज़ें अलग-अलग लगें, लेकिन सब कुछ उनकी पसंद और सोच को ही दर्शाता है. इसी बीच आइए देखते है उनके घर की झलक.
1/7
2/7
Published at : 16 Dec 2025 03:20 PM (IST)
Tags :Saumya Tandon
टेलीविजन
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है सबसे अलग? श्वेता तिवारी के ये स्टाइलिश लुक्स बनेंगे परफेक्ट चॉइस
टेलीविजन
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में छा जाएगा आपके ग्लैमर का जादू, रुबीना दिलैक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
टेलीविजन
7 Photos
महाकाल का बड़ा भक्त था ये टीवी एक्टर, दूसरी शादी के लिए बना मुस्लिम, 5 वक्त पढ़ता है नमाज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
लोकसभा में महात्मा गांधी को लेकर क्यों भावुक हो गई प्रियंका गांधी? कहा-' उनके परिवार के...'
हरियाणा
हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, राज्य को मिला ये नया जिला
आईपीएल
अनसोल्ड रहे सरफराज खान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तूफानी बैटिंग भी नहीं आई काम
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है सबसे अलग? श्वेता तिवारी के ये स्टाइलिश लुक्स बनेंगे परफेक्ट चॉइस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion