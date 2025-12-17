गुजरात टाइटंस नीलामी के दौरान अपनी बेहतरीन और सटीक रणनीति के लिए जानी जाती है. आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार को हुई नीलामी में जीटी ने वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर के साथ ही दो भारतीय अनकैप्ड तेज गेंदबाजों पृथ्वी राज यारा और अशोक शर्मा को खरीदा. इन खिलाड़ियों को खरीदने की रणनीति पर टीम के बल्लेबाजी कोच पार्थिव पटेल ने आईएएनएस से खास बातचीत की.

पार्थिव पटेल ने कहा, "जेसन होल्डर पिछले एक-डेढ़ साल से टी20 फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हम लंबे समय से उन पर नजर बनाए हुए थे, उन्होंने जहां भी टी20 लीग खेली है, अच्छा प्रदर्शन किया है. दूसरी चीज ये है कि गुजरात टाइटंस ने हमेशा अनुभव को प्राथमिकता दी है. होल्डर काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक ऑलराउंडर हमेशा टीम के लिए महत्वपूर्ण होता है."

जेसन होल्डर ने लीग और अंतरराष्ट्रीय मिलाकर कुल 326 टी20 मुकाबले खेले हैं. 319 पारियों में उन्होंने 345 विकेट लिए हैं. साथ ही 242 पारियों में 4 अर्धशतक लगाते हुए 134.92 की स्ट्राइक रेट से 3,133 रन बनाए हैं. वेस्टइंडीज के लिए 86 मैचों की 82 पारियों में 97 विकेट लेने वाले होल्डर ने 62 पारियों में 135 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 746 रन बनाए हैं.

34 साल के होल्डर जीटी से पहले सीएसके, एसआरएच, केकेआर, एलएसजी, और आरआर के लिए खेल चुके हैं. कुल 46 टी20 मैचों की 27 पारियों में 259 रन के अलावा 53 विकेट होल्डर के नाम हैं.

अशोक शर्मा, पृथ्वी राज यारा, और ल्यूक वुड के रूप में तीन तेज गेंदबाजों को खरीदने की रणनीति पर पार्थिव पटेल ने कहा, "अशोक शर्मा एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं. वह घरेलू क्रिकेट में काफी प्रभावी रहे हैं. हमें एक अनकैप्ड तेज गेंदबाज की जरूरत थी और हम लंबे समय से उन पर नजर बनाए हुए थे. इसलिए हमने नीलामी में उन्हें अपने साथ जोड़ा."

उन्होंने कहा, "हमें रबाडा का साथ देने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की जरूरत थी, इसलिए हमने पृथ्वी राज यारा और ल्यूक वुड को अपने साथ जोड़ा. पृथ्वी राज यारा भी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं. हमें खुशी है कि हम उन्हें अपनी टीम में शामिल कर पाए."