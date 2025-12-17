एक्सप्लोरर
हनीमून पर रोमांटिक हुईं 'लक्ष्मण' की बहू, पति कृष संग सारा ने शेयर की फोटोज
Sara Khan-rish pathak Honeymoon: एक्ट्रेस सारा खान हाल ही में शादी के बंधन में बंधी हैं. शादी के बाद सारा और कृष हनीमून के लिए भी रवाना हो गए हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं.
टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने हाल ही में कृष पाठक से शादी रचाई हैं, जो 'रामायण' फेम एक्टर सुनील लहरी के बेटे हैं. कृष और सारा ने कुछ समय पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी. वहीं अब शादी के बाद ये कपल हनीमून के लिए गए हैं. सारा खान ने हाल ही में पति संग सोशल मीडिया पर रोमांटिक फोटोज भी शेयर की हैं.
Published at : 17 Dec 2025 11:28 AM (IST)
