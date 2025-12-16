एक्सप्लोरर
हिना खान पहुंचीं मालदीव, नए साल के पहले कुछ इस तरह मना रहीं छुट्टियां, देखें तस्वीरें
Hina Khan News: हिना खान 2025 को अलविदा कहने और नए साल का जश्न मनाने के लिए मालदीव पहुंच चुकी हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर कीं.
हिना खान अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं.टीवी और बॉलीवुड की दुनिया में उनके स्टाइलिश लुक्स ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया है. चाहे रेड कार्पेट हो, न्यू ईयर पार्टी, या कैजुअल आउटिंग, हिना हर मौके पर परफेक्ट आउटफिट्स में नजर आती हैं. उनका स्टाइल क्लासी और ट्रेंडी लुक को उनके फैंस काफी पसंद करते हैं. इन्हीं सब के बीच हिना खान ने अपनी नई तस्वीरें शेयर कीं.
मनोरंजन
8 Photos
हिना खान पहुंचीं मालदीव, नए साल के पहले कुछ इस तरह मना रहीं छुट्टियां, देखें तस्वीरें
मनोरंजन
7 Photos
2026 में इन 7 सुपरस्टार्स की दहाड़ से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में
मनोरंजन
7 Photos
रकुल प्रीत का वाइट ड्रेस में स्टनिंग लुक आया सामने, एक-एक फोटो कर रही करोड़ों दिलों को घायल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion