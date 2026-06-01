सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी की. जो दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर दूर स्थित है, साथ ही मसूरी को "क्वीन ऑफ हिल्स" भी कहा जाता है. बता दें कि यहां गर्मियों के दौरान तापमान आमतौर पर 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है. वही यहां कि ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं यहां आने वाले पर्यटकों को तुरंत राहत का एहसास कराती हैं. साथ ही माल रोड पर घूमना, केम्पटी फॉल्स देखना और लाल टिब्बा से हिमालय की चोटियों का नजारा लेना यहां की खास पहचान है.