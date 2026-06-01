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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलCool Places Near Delhi: दिल्ली की तपती गर्मी से चाहिए राहत? ये 5 जगहें गर्मियों में भी रहती हैं 25°C से नीचे

Cool Places Near Delhi: दिल्ली की तपती गर्मी से चाहिए राहत? ये 5 जगहें गर्मियों में भी रहती हैं 25°C से नीचे

Cool Places Near Delhi: दिल्ली की भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं? जानिए 5 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां गर्मियों में भी तापमान 25°C से कम रहता है और मौसम बेहद सुहावना बना रहता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Jun 2026 09:56 PM (IST)
Cool Places Near Delhi: दिल्ली की भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं? जानिए 5 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां गर्मियों में भी तापमान 25°C से कम रहता है और मौसम बेहद सुहावना बना रहता है.

उत्तर भारत में गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है. जहां कई शहरों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. वही सोचिए ऐसे मौसम में अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां ठंडी हवा चले, सुबह हल्की धुंध दिखे और तापमान 25 डिग्री से नीचे रहे, तो शायद इस मौसम में ये दृश्य और अनुभव आपके लिए किसी सुकून भरे सपने से कम नहीं होगा. साथ ही बता दें कि इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने कि जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर ऐसी कई खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां गर्मियों में भी मौसम काफी सुहावना रहता है.

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सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी की. जो दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर दूर स्थित है, साथ ही मसूरी को
सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी की. जो दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर दूर स्थित है, साथ ही मसूरी को "क्वीन ऑफ हिल्स" भी कहा जाता है. बता दें कि यहां गर्मियों के दौरान तापमान आमतौर पर 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है. वही यहां कि ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं यहां आने वाले पर्यटकों को तुरंत राहत का एहसास कराती हैं. साथ ही माल रोड पर घूमना, केम्पटी फॉल्स देखना और लाल टिब्बा से हिमालय की चोटियों का नजारा लेना यहां की खास पहचान है.
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अगर आपको झीलों के बीच समय बिताना पसंद है, तो नैनीताल एक शानदार विकल्प हो सकता है. जो दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर यह शहर नैनी झील के किनारे बसा है. गर्मियों में यहां का तापमान 14 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है. जहां पर सुबह झील में बोटिंग करना, शाम को माल रोड पर टहलना और स्नो व्यू प्वाइंट से पहाड़ों को निहारना हर यात्री को यादगार अनुभव देता है. परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए भी यह जगह काफी लोकप्रिय है.
अगर आपको झीलों के बीच समय बिताना पसंद है, तो नैनीताल एक शानदार विकल्प हो सकता है. जो दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर यह शहर नैनी झील के किनारे बसा है. गर्मियों में यहां का तापमान 14 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है. जहां पर सुबह झील में बोटिंग करना, शाम को माल रोड पर टहलना और स्नो व्यू प्वाइंट से पहाड़ों को निहारना हर यात्री को यादगार अनुभव देता है. परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए भी यह जगह काफी लोकप्रिय है.
Published at : 01 Jun 2026 09:56 PM (IST)
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Delhi Summer Travel Cool Places Near Delhi Summer Travel Ideas Nature Lovers Destination

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