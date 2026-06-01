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Cool Places Near Delhi: दिल्ली की तपती गर्मी से चाहिए राहत? ये 5 जगहें गर्मियों में भी रहती हैं 25°C से नीचे
Cool Places Near Delhi: दिल्ली की भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं? जानिए 5 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां गर्मियों में भी तापमान 25°C से कम रहता है और मौसम बेहद सुहावना बना रहता है.
उत्तर भारत में गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है. जहां कई शहरों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. वही सोचिए ऐसे मौसम में अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां ठंडी हवा चले, सुबह हल्की धुंध दिखे और तापमान 25 डिग्री से नीचे रहे, तो शायद इस मौसम में ये दृश्य और अनुभव आपके लिए किसी सुकून भरे सपने से कम नहीं होगा. साथ ही बता दें कि इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने कि जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर ऐसी कई खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां गर्मियों में भी मौसम काफी सुहावना रहता है.
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Published at : 01 Jun 2026 09:56 PM (IST)
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