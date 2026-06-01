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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सेट पर हर एक दिन...', बॉबी देओल का खुलासा, 'बंदर' के लिए एक्टर ने नहीं बढ़ाई फीस

'सेट पर हर एक दिन...', बॉबी देओल का खुलासा, 'बंदर' के लिए एक्टर ने नहीं बढ़ाई फीस

बॉबी देओल इन दिनों फिल्म 'बंदर' को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में अब एक्टर ने खुलासा किया है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं बढ़ाई. चलिए बताते हैं इसके पीछे की वजह.

By : राहुल यादव | Updated at : 01 Jun 2026 11:24 PM (IST)
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बॉबी देओल इन दिनों फिल्म 'बंदर' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसके जरिए वो पहल बार डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. निखिल द्विवेदी इसके प्रोड्यूसर हैं. ये एक इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें बॉबी को धारा 376 का एक्यूज दिखाया गया है और वो बेगुनाह होकर जेल के अंदर होते हैं. कहानी काफी मजेदार है. ऐसे में अब हाल ही में फिल्म को लेकर एक्टर ने खुलासा किया है कि उन्होंने इसके लिए फीस नहीं बढ़ाई. 

दरअसल, एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के अनुसार, बॉबी देओल ने हाल ही में फिल्म 'बंदर' में अपनी फीस को लेकर खुलासा किया और बताया कि उन्होंने इसके लिए फीस नहीं बढ़ाई. एक्टर का मानना था कि जब कोई प्रोजेक्ट उनकी एक्साइटमेंट को बढ़ाता है तो उनके लिए पैसे से ज्यादा किरदार की सच्चाई और गहराई मायने रखती है. 

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बॉबी देओल ने शेयर किया 'बंदर' का एक्सपीरियंस

बॉबी देओल ने अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' में काम करने का अनुभव साझा किया और बताया कि एक एक्टर के तौर पर कोई प्रोजेक्ट उन्हें सच में एक्साइट करता है तो पैसा पहली चीज नहीं होती, जिसके बारे में वो सोचते हैं. उनका मानना है कि उन्हें इसमें जिस चीज ने सबसे ज्यादा जिस चीज ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो था इतना रियल और ग्राउंडेड किरदार प्ले करने का मौका.  

सेट पर हर एक दिन...', बॉबी देओल का खुलासा, 'बंदर' के लिए एक्टर ने नहीं बढ़ाई फीस

बॉबी देओल बोले- हर दिन कुछ नया सीखा...

बॉबी देओल का मानना है कि अक्सर स्क्रीन पर लार्जन देन लाइफ (दिखावे वाले) रोल प्ले करने की आदत होती है लेकिन, स्क्रीन पर पूरी तरह से नॉर्मल दिखना असल में कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है. एक्टर ने बताया कि अनुराग कश्यप को कोई नाटक या तड़क-भड़क नहीं चाहिए था. उन्हें सिर्फ ईमानदारी और असलियत चाहिए थी. उनके साथ काम करना किसी एक्टिंग वर्कशॉप का हिस्सा होने के जैसा था. बॉबी ने बताया कि सेट पर हर दिन उन्होंने कुछ नया सीखा.

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'बंदर' की रिलीज डेट और कहानी

बहरहाल, अगर बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' की रिलीज डेट और कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें अभिनेता ने एक पॉप स्टार का रोल प्ले किया था. इसमें दिखाया गया है कि उन्हें एक लड़की से प्यार होता है रिलेशनशिप में आते हैं लेकिन बाद में वही लड़की यौन उत्पीड़न का आरोप लगा देती है. मामला धारा 376 का बनता है और एक्टर सलाखों के पीछे. ऐसे में फिल्म में लड़ाई खुद को बेगुनाह साबित करने की होती है. अब 5 जून, 2026 को पता चलेगा कि एक्टर खुद को बेगुनाह साबित कर पाते हैं या नहीं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 01 Jun 2026 11:24 PM (IST)
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