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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाMonday BO: नहीं थमी 'धुरधर 2' की कमाई, 'करुप्पू'-'दृश्यम 3' पर भारी पड़ी 'ब्लास्ट', जानें मंडे टेस्ट में 'देऊळ बंद 2' का भी हाल

Monday BO: नहीं थमी 'धुरधर 2' की कमाई, 'करुप्पू'-'दृश्यम 3' पर भारी पड़ी 'ब्लास्ट', जानें मंडे टेस्ट में 'देऊळ बंद 2' का भी हाल

Monday BO Collection: सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्म का जलवा देखने के लिए मिला, जिसने 'करुप्पू' और 'दृश्यम 3' को टक्कर दी और अच्छा खासा बिजनेस किया. चलिए बताते हैं मंडे कलेक्शन के बारे में.

By : राहुल यादव | Updated at : 01 Jun 2026 09:10 PM (IST)
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इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर पुरानी ही फिल्मों का जलवा देखने के लिए मिला. लेकिन, इस बीच एक नई फिल्म सिनेमाघरों में जरूर रिलीज की गई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर महज 4 दिनों में ही बजट वसूल कर लिया. ऐसे में मंडे टेस्ट में भी ये शानदार कमाई कर रही है. इसने 'करुप्पू' और 'दृश्यम 3' का भी खेल बिगाड़ दिया है. वहीं, 'धुरंधर 2' 75वें दिन भी कमाई कर रही. चलिए बताते हैं मंडे टेस्ट में किस फिल्म ने कितनी कमाई और 'देऊळ बंद 2' का क्या हाल है.

'धुरंधर 2' की 75वें दिन की कमाई

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया और फिल्म की कमाई 75वें दिन भी जारी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 674.17 करोड़, दूसरे हफ्ते 263.65 करोड़, तीसरे हफ्ते 110.60 करोड़, चौथे सप्ताह 54.70 करोड़, पांचवे हफ्ते 19.52 करोड़, छठे हफ्ते 12.45 करोड़, सातवें हफ्ते 5.58 करोड़, आठवें हफ्ते 3.89 करोड़, नौवे हफ्ते 2.19 करोड़ और दसवें हफ्ते 1.45 करोड़ की कमाई की. 

- अब फिल्म अपने चौथे वीक में भी सोमवार को शानदार कमाई कर रही है.
- फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 4 लाख का कलेक्शन कर लिया है, जिसके बाद इसका इंडिया कलेक्शन 1,148.74 करोड़ हो चुका है.

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'देऊळ बंद 2' की 12वें दिन की कमाई

मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते में 30.20 करोड़ का बिजनेस किया और दूसरे हफ्ते भी कमाल का कलेक्शन कर रही है. ये 11 दिनों में मराठी की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. 
- फिल्म ने 12वें दिन यानी कि दूसरे सोमवार को 1.95 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इसके बाद फिल्म की कुल कमाई 46.00 करोड़ पहुंच गई है.

'ब्लास्ट' की 5वें दिन की कमाई

अर्जुन सरजा स्टारर फिल्म 'ब्लास्ट' को बिना शेर-शराबे के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और फिल्म ने महज 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर बजट वसूल लिया था. फिल्म ने 4 दिनों में 9 करोड़ का बिजनेस किया और हिट हो गई. अब पहले मंडे टेस्ट में भी पास हो गई है. इसने 'कुरुप्पू' और 'दृश्यम 3' जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है.
- 'ब्लास्ट' ने पहले सोमवार को पांचवे दिन 2.05 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 16.00 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: 'देऊळ बंद 2' ने रचा इतिहास, बनी मराठी की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 11 दिन में कमाया 340% प्रॉफिट

'करुप्पू' का 18वें दिन का कलेक्शन

सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया और ये तीन हफ्तों से बेहतरीन कमाई कर चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 113.85 करोड़ का बिजनेस किया और दूसरे हफ्ते 54.30 करोड़ का कलेक्शन किया. 
- फिल्म ने 18वें दिन 1.42 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 183.87 करोड़ हो चुका है.

'दृश्यम 3' की 12वें दिन की कमाई

मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद ही थिएटर और बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 81.95 करोड़ की कमाई की थी. अब 12वें दिन भी बेहतरीन कमाई कर रही है.
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 12वें दिन दूसरे सोमवार को 1.58 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 98.28 करोड़ हो चुका है.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 01 Jun 2026 09:10 PM (IST)
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