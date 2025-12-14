एक्सप्लोरर
जैस्मिन भसीन ने दोस्तों संग सेलिब्रेट किया प्री-क्रिसमस, देखें तस्वीरें
Jasmin Bhasin Christmas Celebration: एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने हाल ही सोशल मीडिया पर प्री-क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस अपने दोस्तों संग मस्ती करती नजर आ रही हैं.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेटस फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. इसी बीच अब एक्ट्रेस ने अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाई हैं.
1/7
2/7
Published at : 14 Dec 2025 05:58 PM (IST)
Tags :Jasmin Bhasin Aly Goni Christmas 2025
टेलीविजन
10 Photos
'भाबीजी घर पर हैं' की अंगूरी भाभी की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं शिल्पा शिंदे
टेलीविजन
8 Photos
'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली ने शेयर की तस्वीरें, कांजीवरम साड़ी में लगीं बेहद खूबसूरत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
बिग बैश लीग के डेब्यू मैच में फ्लॉप रहे बाबर आजम, लप्पा शॉट मारकर हुए आउट; टीम भी हारी
विश्व
'आतंकियों ने हनुका की पहली कैंडल...', सिडनी मास शूटिंग पर इजरायल का पहला रिएक्शन
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion